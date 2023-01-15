- 15 Oca 2023 - 09:55 G: 15 Oca 2023 - 09:57

Kısmetse Olur Yarışmacıları Davalık Oldular! “Bebek Düşürdü” İddiası Saç Baş Yoldurdu! “Bu Kadarı da Pes!”

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği programlar arasında yerini alan Kısmetse Olur yarışması, hem eski sezonuyla hem de yeni bölümleri üzerine çekiyor. Yarışmacıların birbirleriyle davalık olduğunun ortaya atılmasıyla ağızlar resmen açık kaldı. “Bebek düşürdü” iddialarını gündeme getiren isim resmen saç baş yoldurdu. Öyle ki, bu iddialardan hemen sonra birçok kişi “Bu kadarı da pes” dedi! İşte merak edilenler…

Tam tamına 5 yıl önce Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur yarışması, RTÜK’ün evlilik programlarını yayından kaldırmasının ardından nasibini alarak ekranlardan çekilmişti. Youtube ekranlarında ise yıllar sonra “Aşkın Gücü” adı altında yarışma yeniden boy göstermeye başlamıştı. Bu kez farklı yüzler, farklı isimler bulunuyordu! Ortaya atılan “Bebek düşürdü” iddiası ise seyircilerin ağzının açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Oca 2023 - 09:55 Ankara- Yaşam

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