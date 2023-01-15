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15 Oca 2023 - 09:55

Kısmetse Olur Yarışmacıları Davalık Oldular! “Bebek Düşürdü” İddiası Saç Baş Yoldurdu! “Bu Kadarı da Pes!”

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği programlar arasında yerini alan Kısmetse Olur yarışması, hem eski sezonuyla hem de yeni bölümleri üzerine çekiyor. Yarışmacıların birbirleriyle davalık olduğunun ortaya atılmasıyla ağızlar resmen açık kaldı. “Bebek düşürdü” iddialarını gündeme getiren isim resmen saç baş yoldurdu. Öyle ki, bu iddialardan hemen sonra birçok kişi “Bu kadarı da pes” dedi! İşte merak edilenler…