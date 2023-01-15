Survivor 2023 Berdan Mardini’nin Haftalık Ücreti Mini Bir Servet! Yalvar Yakar Kadroya Katılmıştı; Maaşı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor 2023 yarışmasının ön planında artık performans değil akıl ve zeka olacaktı. Yarışmacıları buna göre seçen Acun Ilıcalı, kadroyu ise “Gönüllüler”, “Ünlüler” ve “Fenomenler” olarak kurmuştu. Yarışmanın yeni yıldız isimlerinden olan Berdan Mardini ise alacağı ücretle herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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