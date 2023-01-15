Survivor 2023 Berdan Mardini’nin Haftalık Ücreti Mini Bir Servet! Yalvar Yakar Kadroya Katılmıştı; Maaşı…
Tv8 ekranlarının yeni heyecanı Survivor 2023 için sadece saatler kaldı. Yarışanın yıldız isimlerinden biri olmayı şimdiden başaran Berdan Mardini’nin haftalık ücreti ise mini bir servet çıktı! Her hafta rekor bir parayı hesabında görecek olan Berdan Mardini, yalvar yakar kadroya katılmıştı ama 1 aylık maaşı dudakları uçuklattı. İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor 2023 yarışmasının ön planında artık performans değil akıl ve zeka olacaktı. Yarışmacıları buna göre seçen Acun Ilıcalı, kadroyu ise “Gönüllüler”, “Ünlüler” ve “Fenomenler” olarak kurmuştu. Yarışmanın yeni yıldız isimlerinden olan Berdan Mardini ise alacağı ücretle herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.