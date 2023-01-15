Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz Ekibini Karşısına Aldı! Psikolojik Baskı ve Mobbingin Bedelini Ağır Ödetecek…

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto Dalga tarafından sunulan ve adeta magazin dünyasına bambaşka bir bakış açısı getiren Söylemezsem Olmaz programı, hafta içi her gün ekranlara geliyordu. Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun çok yakın arkadaş olduğu her ne kadar düşünülse bile yaşananlar üçü arasında soğuk savaşın başladığını göstermişti. Şimdiyse büyük bir bomba patlak verdi ve Seren Serengil resti çekecek ilk hamlesini yaptı! İşte merak edilenler…

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