Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz Ekibini Karşısına Aldı! Psikolojik Baskı ve Mobbingin Bedelini Ağır Ödetecek…
Beyaz TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Söylemezsem Olmaz programında büyük bir kriz çıkmış ve Seren Serengil programdan ayrılmak istediğini ifade etmişti. Ayrılık kararı sonrasında ekibi karşısına alan Seren Serengil, yanlarında olmayınca rakip oldu. Milyonların şok içerisinde kalmasına neden olan bu olay; özellikle Seren Serengil sevenlerini heyecanlardı. Peki, neler oluyor?
Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto Dalga tarafından sunulan ve adeta magazin dünyasına bambaşka bir bakış açısı getiren Söylemezsem Olmaz programı, hafta içi her gün ekranlara geliyordu. Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun çok yakın arkadaş olduğu her ne kadar düşünülse bile yaşananlar üçü arasında soğuk savaşın başladığını göstermişti. Şimdiyse büyük bir bomba patlak verdi ve Seren Serengil resti çekecek ilk hamlesini yaptı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.