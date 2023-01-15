- 15 Oca 2023 - 11:20

Kısmetse Olur Aybüke Maaşına Zam İstedi Ortalık Karıştı! Muhasebenin Kapısını İnim İnim İnletti… Neler Oluyor?

Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Kısmetse Olur yarışmasına ön plana çıkan isimlerden bir tanesi olan Aybüke Çangal, maaşına zam isteyince ortalık bir anda karıştı. Muhasebenin kapısını inim inim inleten Aybüke Çangal, “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Tam tamına 5 yıl sonra ekranlarda fırtınalar estirmek adına dönüş yapan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasının her bir bölümü bir öncekinden daha heyecanlı bir biçimde geçiyordu. Yarışmada bulunan 9 kadın ve 9 erkek yarışmacılardan birçoğu ilişkiye başlamış ve sevgili olduklarını ilan etmişlerdi. Henüz aradığı aşkı bulamayan yarışmacılarda olan Kısmetse Olur yarışmasında seyircilerin dikkatini üzerine çeken bir olay yaşandı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısı olan Aybüke Çangal neden yapımla para yüzünden birbirine girdi. İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

15 Oca 2023 - 11:20 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz Ekibini Karşısına Aldı! Psikolojik Baskı ve Mobbingin Bedelini Ağır Ödetecek… mask
Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz Ekibini Karşısına Aldı! Psikolojik Baskı ve Mobbingin Bedelini Ağır Ödetecek…
Survivor 2023 Berdan Mardini’nin Haftalık Ücreti Mini Bir Servet! Yalvar Yakar Kadroya Katılmıştı; Maaşı… mask
Survivor 2023 Berdan Mardini’nin Haftalık Ücreti Mini Bir Servet! Yalvar Yakar Kadroya Katılmıştı; Maaşı…
Kısmetse Olur Yarışmacıları Davalık Oldular! “Bebek Düşürdü” İddiası Saç Baş Yoldurdu! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Kısmetse Olur Yarışmacıları Davalık Oldular! “Bebek Düşürdü” İddiası Saç Baş Yoldurdu! “Bu Kadarı da Pes!”
Kısmetse Olur'da Tolga Kandemir'in Yarışmayla İlişiği Kesildi! +18 Mesajları İfşa Olmuştu... Aybüke Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur'da Tolga Kandemir'in Yarışmayla İlişiği Kesildi! +18 Mesajları İfşa Olmuştu... Aybüke Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor?
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Hakkında Buz Kestiren İddia! Kadırgalı Kanala Resti Çekti, Prodüksiyon Yıkılıyor… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Hakkında Buz Kestiren İddia! Kadırgalı Kanala Resti Çekti, Prodüksiyon Yıkılıyor…
Masterchef Metin Kupayı Aldıktan Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu! Şefler Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Masterchef Metin Kupayı Aldıktan Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu! Şefler Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Magazin Dünyası Bu İntiharı Konuşuyor! Bircan Bali İlk Kez Açıkladı; Son Durumu Yürekleri Sızlattı… mask
Magazin Dünyası Bu İntiharı Konuşuyor! Bircan Bali İlk Kez Açıkladı; Son Durumu Yürekleri Sızlattı…
ATV Ekranlarında Yalı Çapkını Sürprizi! Kimse Beklemiyordu ama Ferit Kameralara El Salladı! Bir Anda… mask
ATV Ekranlarında Yalı Çapkını Sürprizi! Kimse Beklemiyordu ama Ferit Kameralara El Salladı! Bir Anda…
Esra Erol’da Bir Yuva Daha Paramparça Oldu! Yasak Aşk Var, Kadın Ticareti Var, “Ahlak Yok!” mask
Esra Erol’da Bir Yuva Daha Paramparça Oldu! Yasak Aşk Var, Kadın Ticareti Var, “Ahlak Yok!”
Kısmetse Olur Yarışmasının En Büyük Aşk Bombası Patladı! Aybüke – Tolga, Cansel – Oğulcan Bile Fıs… mask
Kısmetse Olur Yarışmasının En Büyük Aşk Bombası Patladı! Aybüke – Tolga, Cansel – Oğulcan Bile Fıs…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kısmetse Olur Aybüke Maaşına Zam İstedi Ortalık Karıştı! Muhasebenin Kapısını İnim İnim İnletti… Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Aybüke Maaşına Zam İstedi Ortalık Karıştı! Muhasebenin Kapısını İnim İnim İnletti… Neler Oluyor?
Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz Ekibini Karşısına Aldı! Psikolojik Baskı ve Mobbingin Bedelini Ağır Ödetecek… mask
Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz Ekibini Karşısına Aldı! Psikolojik Baskı ve Mobbingin Bedelini Ağır Ödetecek…
Survivor 2023 Berdan Mardini’nin Haftalık Ücreti Mini Bir Servet! Yalvar Yakar Kadroya Katılmıştı; Maaşı… mask
Survivor 2023 Berdan Mardini’nin Haftalık Ücreti Mini Bir Servet! Yalvar Yakar Kadroya Katılmıştı; Maaşı…
Kısmetse Olur Yarışmacıları Davalık Oldular! “Bebek Düşürdü” İddiası Saç Baş Yoldurdu! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Kısmetse Olur Yarışmacıları Davalık Oldular! “Bebek Düşürdü” İddiası Saç Baş Yoldurdu! “Bu Kadarı da Pes!”
Sigara Fiyatları Yine Değişti! 15 Ocak Sigara Fiyatlarını Gören Duyan Şok Oluyor! Daha Dün Zam Gelmişti… mask
Sigara Fiyatları Yine Değişti! 15 Ocak Sigara Fiyatlarını Gören Duyan Şok Oluyor! Daha Dün Zam Gelmişti…
Altın Fiyatları 1.600 TL Olacak! Yatırım Yapanların Elleri Kolları Titriyor; Tarihler Verildi! Rekora Koşulacak… mask
Altın Fiyatları 1.600 TL Olacak! Yatırım Yapanların Elleri Kolları Titriyor; Tarihler Verildi! Rekora Koşulacak…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL