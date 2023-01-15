Kısmetse Olur Aybüke Maaşına Zam İstedi Ortalık Karıştı! Muhasebenin Kapısını İnim İnim İnletti… Neler Oluyor?
Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Kısmetse Olur yarışmasına ön plana çıkan isimlerden bir tanesi olan Aybüke Çangal, maaşına zam isteyince ortalık bir anda karıştı. Muhasebenin kapısını inim inim inleten Aybüke Çangal, “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Tam tamına 5 yıl sonra ekranlarda fırtınalar estirmek adına dönüş yapan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasının her bir bölümü bir öncekinden daha heyecanlı bir biçimde geçiyordu. Yarışmada bulunan 9 kadın ve 9 erkek yarışmacılardan birçoğu ilişkiye başlamış ve sevgili olduklarını ilan etmişlerdi. Henüz aradığı aşkı bulamayan yarışmacılarda olan Kısmetse Olur yarışmasında seyircilerin dikkatini üzerine çeken bir olay yaşandı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısı olan Aybüke Çangal neden yapımla para yüzünden birbirine girdi. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.