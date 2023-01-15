Kısmetse Olur Aybüke Maaşına Zam İstedi Ortalık Karıştı! Muhasebenin Kapısını İnim İnim İnletti… Neler Oluyor?

Tam tamına 5 yıl sonra ekranlarda fırtınalar estirmek adına dönüş yapan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasının her bir bölümü bir öncekinden daha heyecanlı bir biçimde geçiyordu. Yarışmada bulunan 9 kadın ve 9 erkek yarışmacılardan birçoğu ilişkiye başlamış ve sevgili olduklarını ilan etmişlerdi. Henüz aradığı aşkı bulamayan yarışmacılarda olan Kısmetse Olur yarışmasında seyircilerin dikkatini üzerine çeken bir olay yaşandı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısı olan Aybüke Çangal neden yapımla para yüzünden birbirine girdi. İşte merak edilenler…

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