Ömer Dizisinin Nisa’sı İç Çamaşırsız Pozlarıyla Alev Alev Yaktı! Dizideki Hallerinden Eser Yok! “Sen Neymişsin!”
Show TV ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Ömer’de Nisa karakterine hayat veren Merve Dizdar, iç çamaşırsız kareleriyle alev alev yaktı! İç çamaşırsız pozlarıyla dizideki hallerinden eser bırakmayan Merve Dizdar, gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Ömer dizisinin son bölümü Pazartesi gününü sallamıştı. Google Trend’lerde ilk ikiye giren Ömer dizisinde Nisa karakterine hayat veren Merve Dizdar, gündemi salladı geçti. Masumlar Apartmanı dizisinden sonra ekranlara Ömer dizisiyle gelen Merve Dizdar’ın dizideki tarzını unutturan pozları nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.