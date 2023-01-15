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15 Oca 2023 - 11:43

Ömer Dizisinin Nisa’sı İç Çamaşırsız Pozlarıyla Alev Alev Yaktı! Dizideki Hallerinden Eser Yok! “Sen Neymişsin!”

Show TV ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Ömer’de Nisa karakterine hayat veren Merve Dizdar, iç çamaşırsız kareleriyle alev alev yaktı! İç çamaşırsız pozlarıyla dizideki hallerinden eser bırakmayan Merve Dizdar, gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…