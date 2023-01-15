Kızılcık Şerbeti Dizisinde Olay Yaratan Anlar… Fatih’in Bile Görünce Nutku Tutuldu; Pembe Bayılmayıp Ne Yapsın?
SHOW TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başarmış olan Kızılcık Şerbeti’nde olay yaratan bir sahne ekranlara geldi. Dizi izleyicisini ikiye bölen bu anlarda Fatih’in bile nutkunun tutulduğu görüldü. Pembe’nin neredeyse bayılacak kıvama gelmesi ise seyircilerin gözünden kaçmadı. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinde neler oluyor?
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığı bilinen Kızılcık Şerbet dizisi, Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında girmeye hak kazanıyordu. Hem oyuncu kadrosu hem de oldukça farklı olan hikayesiyle seyircilerin dikkatini üzerine çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde heyecan yine üst seviyelere kadar çıkmıştı. Yayınlanan bölümde ekranlara gelen bir sahne ise seyircilerin şoktan şoka soktu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.