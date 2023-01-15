Anasayfa/

Foto Galeri/

15 Oca 2023 - 12:56

Ayçiçek Yağı 37 Liradan Satılıyor! Normalde 50 Liraya Arasanız Bulamazsınız! 5 Litresi Bile 149 TL!

Ayçiçek yağındaki indirimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gelen zamlardan sonra daha uyguna Ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşlar; market market gezerek en uygun Ayçiçek yağını araştırmaya başladı. Bizlerde bunu göz önünde bulundurarak 1 litresi 37 liraya düşen ve en uygun Ayçiçek yağı fiyatlarını sizler için derledik! 50 liradan aşağı satılmayan Ayçiçek yağının o markette 5 litresi bile 149 TL! İşte merak edilenler…