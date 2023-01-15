- 15 Oca 2023 - 12:56 G: 15 Oca 2023 - 13:01

Ayçiçek Yağı 37 Liradan Satılıyor! Normalde 50 Liraya Arasanız Bulamazsınız! 5 Litresi Bile 149 TL!

Ayçiçek yağındaki indirimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gelen zamlardan sonra daha uyguna Ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşlar; market market gezerek en uygun Ayçiçek yağını araştırmaya başladı. Bizlerde bunu göz önünde bulundurarak 1 litresi 37 liraya düşen ve en uygun Ayçiçek yağı fiyatlarını sizler için derledik! 50 liradan aşağı satılmayan Ayçiçek yağının o markette 5 litresi bile 149 TL! İşte merak edilenler…

2022 yılı, bilindiği üzere “Zamların Yılı” olarak akıllarda kalmıştı. Ocak ayının ilk günlerinde ise marketlerden gelen zamları unutturmak adına yeni indirimler gelmeye başladı. Peki, güncel Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar oldu?

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15 Oca 2023 - 12:56 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Migros Market Devasa Kampanyasını Duyurdu! Peynir, Kasap Köfte ve Daha Binlerce Ürün 33,95 TL!
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Vatan Bilgisayar’da Büyük İndirimin Yarın Son Günü! Telefon 5.899 TL, Kablosuz Kulaklık 599 TL, Düzleştirici 699 TL…
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CarrefourSA Market’te Büyük İndirim Fırsatı! Ayçiçek Yağı 69 TL, Peynir 27 TL, Kuşbaşı Et 151 TL…
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A101 Market’te 5 Yılın En Büyük İndirimi! Beyaz Peynir 39 TL, Ayçiçek Yağı 149 TL, Bakliyat 26 TL…
Migros Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ürünler Neredeyse Yarı Fiyatına; Sucuk 27 TL, Tuvalet Kağıdı 27 TL, Çay 25 TL… mask
Migros Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ürünler Neredeyse Yarı Fiyatına; Sucuk 27 TL, Tuvalet Kağıdı 27 TL, Çay 25 TL…
BİM Market Durdu Durdu Turnayı 12’den Vurdu! Yılın En Büyük İndirimi Az Önce Başladı! Zeytin, Peçete, Salça ve Giyim… mask
BİM Market Durdu Durdu Turnayı 12’den Vurdu! Yılın En Büyük İndirimi Az Önce Başladı! Zeytin, Peçete, Salça ve Giyim…
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