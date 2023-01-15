Ayçiçek Yağı 37 Liradan Satılıyor! Normalde 50 Liraya Arasanız Bulamazsınız! 5 Litresi Bile 149 TL!
Ayçiçek yağındaki indirimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gelen zamlardan sonra daha uyguna Ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşlar; market market gezerek en uygun Ayçiçek yağını araştırmaya başladı. Bizlerde bunu göz önünde bulundurarak 1 litresi 37 liraya düşen ve en uygun Ayçiçek yağı fiyatlarını sizler için derledik! 50 liradan aşağı satılmayan Ayçiçek yağının o markette 5 litresi bile 149 TL! İşte merak edilenler…
2022 yılı, bilindiği üzere “Zamların Yılı” olarak akıllarda kalmıştı. Ocak ayının ilk günlerinde ise marketlerden gelen zamları unutturmak adına yeni indirimler gelmeye başladı. Peki, güncel Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.