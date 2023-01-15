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15 Oca 2023 - 13:25

Kısmetse Olur Yarışmasında Bir Popo Krizi Daha! Yaren’inki Düşmüştü; Aybüke’ninki… “Şaka Gibi!”

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da bir popo krizi daha yaşandı! Yaren Dağ’ın poposunun düşmesinin ardından Aybüke Çangal’ın ki ise patladı! Görenlerin ağzının açık kalmasına neden olan o görseller sonrasında birçok kişi ise kendisini tutmayarak; “Bu nasıl program! Şaka gibi” yorumlarında bulundular! Peki, neler oluyor?