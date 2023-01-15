Kısmetse Olur Yarışmasında Bir Popo Krizi Daha! Yaren’inki Düşmüştü; Aybüke’ninki… “Şaka Gibi!”
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da bir popo krizi daha yaşandı! Yaren Dağ’ın poposunun düşmesinin ardından Aybüke Çangal’ın ki ise patladı! Görenlerin ağzının açık kalmasına neden olan o görseller sonrasında birçok kişi ise kendisini tutmayarak; “Bu nasıl program! Şaka gibi” yorumlarında bulundular! Peki, neler oluyor?
Programda bulunan 9 kadından en aşağı 7’inde estetik olarak operasyonlar olduğu biliniyordu. Kimi bunu açık açık söylüyordu ama kimi ise saklıyordu. Yaptırdığı işlemler hakkında sessizliğini koruyan Aybüke Çangal’ın poposunun patladığına dair görüntülerin Kısmetse Olur’da anbean görünmesi ise ağızların bir kez daha açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.