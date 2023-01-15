- 15 Oca 2023 - 13:25 G: 15 Oca 2023 - 13:32

Kısmetse Olur Yarışmasında Bir Popo Krizi Daha! Yaren’inki Düşmüştü; Aybüke’ninki… “Şaka Gibi!”

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da bir popo krizi daha yaşandı! Yaren Dağ’ın poposunun düşmesinin ardından Aybüke Çangal’ın ki ise patladı! Görenlerin ağzının açık kalmasına neden olan o görseller sonrasında birçok kişi ise kendisini tutmayarak; “Bu nasıl program! Şaka gibi” yorumlarında bulundular! Peki, neler oluyor?

Programda bulunan 9 kadından en aşağı 7’inde estetik olarak operasyonlar olduğu biliniyordu. Kimi bunu açık açık söylüyordu ama kimi ise saklıyordu. Yaptırdığı işlemler hakkında sessizliğini koruyan Aybüke Çangal’ın poposunun patladığına dair görüntülerin Kısmetse Olur’da anbean görünmesi ise ağızların bir kez daha açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilenler…

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15 Oca 2023 - 13:25 Ankara- Yaşam

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Kısmetse Olur Yarışmasında Bir Popo Krizi Daha! Yaren’inki Düşmüştü; Aybüke’ninki… “Şaka Gibi!” mask
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