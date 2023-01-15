- 15 Oca 2023 - 13:58 G: 15 Oca 2023 - 13:59

Müge Anlı’da Korkunç, Tüyler Ürperten Olay! Köylüleri Tarafından Defalarca Kez Tecavüze Uğradı, Yetmedi…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Müge Anlı’da tüyler ürperten bir korkunç olay gündeme geldi. Köylüler tarafından defalarca kez tecavüze uğrayan zihinsel engelli kadının bir de kendisinden yaşça büyük olan eşi hakkında gündeme gelen iddialar; dudakların uçuklamasına neden oldu. Peki, neler oluyor?

Geçtiğimiz aylarda programa katılan Aynure Hanım, kardeşinin haftalardır ortalarda olmadığını, canına bir şeyin geldiğinden korktuğunu ifade etmişti. Müge Anlı’dan kardeşini bulması için yardım isteyen Aynure Hanım’ın kardeşi Elnare’nin kocası Ahmet hakkında söylediği sözleri ise ağızların açık kalmasın neden oldu! Peki, neler oluyor?

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15 Oca 2023 - 13:58 Ankara- Gündem

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