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15 Oca 2023 - 13:58

Müge Anlı’da Korkunç, Tüyler Ürperten Olay! Köylüleri Tarafından Defalarca Kez Tecavüze Uğradı, Yetmedi…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Müge Anlı’da tüyler ürperten bir korkunç olay gündeme geldi. Köylüler tarafından defalarca kez tecavüze uğrayan zihinsel engelli kadının bir de kendisinden yaşça büyük olan eşi hakkında gündeme gelen iddialar; dudakların uçuklamasına neden oldu. Peki, neler oluyor?