Kimliğiniz Yanınızdaysa PTT’den 2.500 TL “Tak” Diye Ödeme! Faturanızı Aldığınız Gibi Ödemeyi Alacaksınız!
Devlet, dar gelirli ailelere ve ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Asgari ücrete gelen zamdan hemen sonra; devlet tarafından verilen yardımlara da belli bir oranda zam yapılmıştı. Şimdiyse devlet doğalgaz tüketim desteği adına bir zam daha yaptı ve 2.500 TL’ye kadar çıkardı. Faturası ve kimliği yanında bulunan kişilere PTT tarafından verilen ödemeler için belli başlı şartların taşınması gerekiyor. İşte merak edilenler…
E-Devlet üzerinden kimliğiniz ve şifrenizle giriş yapın ve arama kısmına “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” yazın ve doğalgaz yardımına başvurunuzu yapın. Burada dikkat etmeniz gereken nokta tüm bilgilerin doğru girilmesi olmalıdır. Peki, doğalgaz tüketim desteği kimlere veriliyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.