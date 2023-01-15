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15 Oca 2023 - 14:27

Kimliğiniz Yanınızdaysa PTT’den 2.500 TL “Tak” Diye Ödeme! Faturanızı Aldığınız Gibi Ödemeyi Alacaksınız!

Devlet, dar gelirli ailelere ve ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Asgari ücrete gelen zamdan hemen sonra; devlet tarafından verilen yardımlara da belli bir oranda zam yapılmıştı. Şimdiyse devlet doğalgaz tüketim desteği adına bir zam daha yaptı ve 2.500 TL’ye kadar çıkardı. Faturası ve kimliği yanında bulunan kişilere PTT tarafından verilen ödemeler için belli başlı şartların taşınması gerekiyor. İşte merak edilenler…