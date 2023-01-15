Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Göğüslerine “Kemer” Vurdu! Fiziğini Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Vay Maşallah!”
Tv8 ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olan Survivor’da ön plana çıkan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu resmen “Göğüslerine kemer vurdu!” Fiziğini görenlerin kalbinin yerinden fırlamasına neden olan Aleyna Kalaycıoğlu’na sevenleri ise binlerce yorumda bulundu. İşte hayranlarından “Vay Maşallah” yorumlarını alan Aleyna Kalaycıoğlu’nun o muhteşem kareleri…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un 2021 sezonunda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, gerek tavırlarıyla gerek duruşuyla milyonların kalbinde taht kurmuştu. Yarışmada muhteşem bir performans yapan Aleyna Kalaycıoğlu, 4. olarak yarışmadan ayrıldıktan sonra hayatına müzik yolunda ilerleme kaydetmişti. Peki, güzel isim Aleyna Kalaycıoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.