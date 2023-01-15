- 15 Oca 2023 - 14:53 G: 15 Oca 2023 - 15:00

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Göğüslerine “Kemer” Vurdu! Fiziğini Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Vay Maşallah!”

Tv8 ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olan Survivor’da ön plana çıkan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu resmen “Göğüslerine kemer vurdu!” Fiziğini görenlerin kalbinin yerinden fırlamasına neden olan Aleyna Kalaycıoğlu’na sevenleri ise binlerce yorumda bulundu. İşte hayranlarından “Vay Maşallah” yorumlarını alan Aleyna Kalaycıoğlu’nun o muhteşem kareleri…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un 2021 sezonunda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, gerek tavırlarıyla gerek duruşuyla milyonların kalbinde taht kurmuştu. Yarışmada muhteşem bir performans yapan Aleyna Kalaycıoğlu, 4. olarak yarışmadan ayrıldıktan sonra hayatına müzik yolunda ilerleme kaydetmişti. Peki, güzel isim Aleyna Kalaycıoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

15 Oca 2023 - 14:53 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı’da Korkunç, Tüyler Ürperten Olay! Köylüleri Tarafından Defalarca Kez Tecavüze Uğradı, Yetmedi… mask
Müge Anlı’da Korkunç, Tüyler Ürperten Olay! Köylüleri Tarafından Defalarca Kez Tecavüze Uğradı, Yetmedi…
Kısmetse Olur Yarışmasında Bir Popo Krizi Daha! Yaren’inki Düşmüştü; Aybüke’ninki… “Şaka Gibi!” mask
Kısmetse Olur Yarışmasında Bir Popo Krizi Daha! Yaren’inki Düşmüştü; Aybüke’ninki… “Şaka Gibi!”
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Olay Yaratan Anlar… Fatih’in Bile Görünce Nutku Tutuldu; Pembe Bayılmayıp Ne Yapsın? mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Olay Yaratan Anlar… Fatih’in Bile Görünce Nutku Tutuldu; Pembe Bayılmayıp Ne Yapsın?
Ömer Dizisinin Nisa’sı İç Çamaşırsız Pozlarıyla Alev Alev Yaktı! Dizideki Hallerinden Eser Yok! “Sen Neymişsin!” mask
Ömer Dizisinin Nisa’sı İç Çamaşırsız Pozlarıyla Alev Alev Yaktı! Dizideki Hallerinden Eser Yok! “Sen Neymişsin!”
Kısmetse Olur Aybüke Maaşına Zam İstedi Ortalık Karıştı! Muhasebenin Kapısını İnim İnim İnletti… Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Aybüke Maaşına Zam İstedi Ortalık Karıştı! Muhasebenin Kapısını İnim İnim İnletti… Neler Oluyor?
Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz Ekibini Karşısına Aldı! Psikolojik Baskı ve Mobbingin Bedelini Ağır Ödetecek… mask
Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz Ekibini Karşısına Aldı! Psikolojik Baskı ve Mobbingin Bedelini Ağır Ödetecek…
Survivor 2023 Berdan Mardini’nin Haftalık Ücreti Mini Bir Servet! Yalvar Yakar Kadroya Katılmıştı; Maaşı… mask
Survivor 2023 Berdan Mardini’nin Haftalık Ücreti Mini Bir Servet! Yalvar Yakar Kadroya Katılmıştı; Maaşı…
Kısmetse Olur Yarışmacıları Davalık Oldular! “Bebek Düşürdü” İddiası Saç Baş Yoldurdu! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Kısmetse Olur Yarışmacıları Davalık Oldular! “Bebek Düşürdü” İddiası Saç Baş Yoldurdu! “Bu Kadarı da Pes!”
Kısmetse Olur'da Tolga Kandemir'in Yarışmayla İlişiği Kesildi! +18 Mesajları İfşa Olmuştu... Aybüke Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur'da Tolga Kandemir'in Yarışmayla İlişiği Kesildi! +18 Mesajları İfşa Olmuştu... Aybüke Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor?
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Hakkında Buz Kestiren İddia! Kadırgalı Kanala Resti Çekti, Prodüksiyon Yıkılıyor… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Hakkında Buz Kestiren İddia! Kadırgalı Kanala Resti Çekti, Prodüksiyon Yıkılıyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Göğüslerine “Kemer” Vurdu! Fiziğini Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Vay Maşallah!” mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Göğüslerine “Kemer” Vurdu! Fiziğini Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Vay Maşallah!”
Kimliğiniz Yanınızdaysa PTT’den 2.500 TL “Tak” Diye Ödeme! Faturanızı Aldığınız Gibi Ödemeyi Alacaksınız! mask
Kimliğiniz Yanınızdaysa PTT’den 2.500 TL “Tak” Diye Ödeme! Faturanızı Aldığınız Gibi Ödemeyi Alacaksınız!
Müge Anlı’da Korkunç, Tüyler Ürperten Olay! Köylüleri Tarafından Defalarca Kez Tecavüze Uğradı, Yetmedi… mask
Müge Anlı’da Korkunç, Tüyler Ürperten Olay! Köylüleri Tarafından Defalarca Kez Tecavüze Uğradı, Yetmedi…
Kısmetse Olur Yarışmasında Bir Popo Krizi Daha! Yaren’inki Düşmüştü; Aybüke’ninki… “Şaka Gibi!” mask
Kısmetse Olur Yarışmasında Bir Popo Krizi Daha! Yaren’inki Düşmüştü; Aybüke’ninki… “Şaka Gibi!”
Ayçiçek Yağı 37 Liradan Satılıyor! Normalde 50 Liraya Arasanız Bulamazsınız! 5 Litresi Bile 149 TL! mask
Ayçiçek Yağı 37 Liradan Satılıyor! Normalde 50 Liraya Arasanız Bulamazsınız! 5 Litresi Bile 149 TL!
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Olay Yaratan Anlar… Fatih’in Bile Görünce Nutku Tutuldu; Pembe Bayılmayıp Ne Yapsın? mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Olay Yaratan Anlar… Fatih’in Bile Görünce Nutku Tutuldu; Pembe Bayılmayıp Ne Yapsın?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL