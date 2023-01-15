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15 Oca 2023 - 14:53

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Göğüslerine “Kemer” Vurdu! Fiziğini Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Vay Maşallah!”

Tv8 ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olan Survivor’da ön plana çıkan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu resmen “Göğüslerine kemer vurdu!” Fiziğini görenlerin kalbinin yerinden fırlamasına neden olan Aleyna Kalaycıoğlu’na sevenleri ise binlerce yorumda bulundu. İşte hayranlarından “Vay Maşallah” yorumlarını alan Aleyna Kalaycıoğlu’nun o muhteşem kareleri…