Hadise’den Cesur Pazar Pozu! Hem Göğüs Hem Bacak… “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!”
Güzelliğiyle gündem yaratan isimlerden bir tanesi olan Hadise’den cesur bir Pazar pozu geldi! Hem bacak hem de göğüs dekoltesiyle gündem yaratan Hadise’nin bu karelerine sevenleri ise “Boşanmak en çok sana yaradı” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, biricik aşkı Mehmet Dinçerler’e “Evet” demişti. Değeri 3 milyon lira olan yüzüğü parmağına takan güzel isim Hadise, sosyal medyanın gündemi sallamıştı. Tekliften birkaç ay sonra Çırağan Sarayı’nda evlenen Hadise, 5 ay sonra ise Beykoz Adliyesi’nde soluğu almıştı. Kıskançlıklar ve kısıtlamalardan dolayı boşanma kararı aldığı konuşulan Hadise’nin boşanmadan sonra büyük bir değişim yaşamıştı. Peki, güzel isim nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.