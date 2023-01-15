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15 Oca 2023 - 16:25

Hadise’den Cesur Pazar Pozu! Hem Göğüs Hem Bacak… “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!”

Güzelliğiyle gündem yaratan isimlerden bir tanesi olan Hadise’den cesur bir Pazar pozu geldi! Hem bacak hem de göğüs dekoltesiyle gündem yaratan Hadise’nin bu karelerine sevenleri ise “Boşanmak en çok sana yaradı” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…