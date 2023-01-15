- 15 Oca 2023 - 16:25 G: 15 Oca 2023 - 16:28

Hadise’den Cesur Pazar Pozu! Hem Göğüs Hem Bacak… “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!”

Güzelliğiyle gündem yaratan isimlerden bir tanesi olan Hadise’den cesur bir Pazar pozu geldi! Hem bacak hem de göğüs dekoltesiyle gündem yaratan Hadise’nin bu karelerine sevenleri ise “Boşanmak en çok sana yaradı” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, biricik aşkı Mehmet Dinçerler’e “Evet” demişti. Değeri 3 milyon lira olan yüzüğü parmağına takan güzel isim Hadise, sosyal medyanın gündemi sallamıştı. Tekliften birkaç ay sonra Çırağan Sarayı’nda evlenen Hadise, 5 ay sonra ise Beykoz Adliyesi’nde soluğu almıştı. Kıskançlıklar ve kısıtlamalardan dolayı boşanma kararı aldığı konuşulan Hadise’nin boşanmadan sonra büyük bir değişim yaşamıştı. Peki, güzel isim nasıl bir paylaşımda bulundu?

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15 Oca 2023 - 16:25 Ankara- Gündem

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