Cinsel İlişki Sorusunu Boş Geçmişlerdi… Kısmetse Olur’da Büyük Bomba Patladı! “Yakınlaşma Sınırı” Kanunu Getirildi…

12 Aralık itibariyle ekranlarda boy göstermeye başlayan Kısmetse Olur yarışması, seyircilerin dikkatini üzerine çekmişti. Entrikanın bitmek bilmediği Kısmetse Olur yarışması, yeni sezon olmasına rağmen eski sezonları aratmıyordu. Her bölümü büyük bir keyif yaşatan Kısmetse Olur’da cinselliğin olup olmayacağı büyük bir merak konusu olmuştu. Şimdiyse yapımdan “Yakınlaşma sınırını” yasası geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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