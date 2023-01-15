- 15 Oca 2023 - 16:25 G: 15 Oca 2023 - 16:28

Cinsel İlişki Sorusunu Boş Geçmişlerdi… Kısmetse Olur’da Büyük Bomba Patladı! “Yakınlaşma Sınırı” Kanunu Getirildi…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasında aşklar yükselerek artmaya başladı. Cinsel ilişki sorusunu, yarışma başlamadan hemen önce boş geçen Kısmetse Olur ekibi, büyük bombayı patladı! “Yakınlaşma sınırı” getirildiğine dair iddialar gündeme gelince; ağızlar ciddi manada açık kaldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

12 Aralık itibariyle ekranlarda boy göstermeye başlayan Kısmetse Olur yarışması, seyircilerin dikkatini üzerine çekmişti. Entrikanın bitmek bilmediği Kısmetse Olur yarışması, yeni sezon olmasına rağmen eski sezonları aratmıyordu. Her bölümü büyük bir keyif yaşatan Kısmetse Olur’da cinselliğin olup olmayacağı büyük bir merak konusu olmuştu. Şimdiyse yapımdan “Yakınlaşma sınırını” yasası geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Oca 2023 - 16:25 Ankara- Yaşam

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