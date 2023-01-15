MSB DUYURDU! 16 Bin Sözleşmeli Er Alınacak! 2023 Sözleşmeli Er başvurusu nasıl yapılır? İşte Sözleşmeli Er başvuru ekranı…

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er ve erbaş alımına devam ediyor. 2023 yılında 16 bin sözleşmeli er ve erbaş alımı yapmayı hedefleyen Milli Savunma Bakanlığı, yeni sözleşmeli er alımına başlandı. Bakanlığın Personel Alım Daire Başkanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde yayınlanan genelgeye göre en az ilkokul mezunu olanlar sözleşmeli askerlik yapacak.

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı, adayların sözleşmeli er pozisyonlarına online olarak başvurmalarına izin veriyor. Başvurular, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Alım Daire Başkanlığı internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleri kullanılarak yapılabilecek. Sözleşmeli er pozisyonuna başvurmadan önce, adaylar verilen kılavuzu dikkatlice incelemelidir.

2023 Sözleşmeli Er başvurusu nasıl yapılır? İşte Sözleşmeli Er başvuru ekranı…

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2023 YILI (2023/1 DÖNEM) SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ DUYURUSU!

2023 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yürütülecek olan sözleşmeli er alım faaliyetleri ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından detaylı bilgi verilecektir. Adayların başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzunu ve aranan şartları dikkatlice okumaları gerekmektedir.

Başvurularını e-devlet üzerinden yapacaklar ve eğitim, iletişim, askerlik ve diğer gerekli bilgileri vererek başvuru sihirbazını tamamlayacaklar. Daha sonra otomatik olarak tercih ekranına yönlendirilecekler ve burada sınıf tercihlerini yapacaklar (tüm sınıflar seçilebilir olacak) ve tercihlerine göre sıralayacaklar.

Adayların sınavlara ve prosedürlere yalnızca yaptıkları sınıf seçimlerine göre katılacağını unutmamak önemlidir.

Adaylar tercihlerini yaparken Piyade (Piyade), Piyade (Komando), Tank, Topçu (Topçu), Hava Savunma (Hava Savunma), İstihkâm (Özel Kuvvetler), Muhabere (İşaretler), Uygulama programındaki tercihlerine göre İkmal (İkmal), Bakım (Bakım), Ulaştırma (Nakliye), Mühimmat (Mühimmat), Sıhhiye (Tıbbi) ve Veteriner (Veteriner) olarak belirlenmektedir.

Sınavlarda başarılı olan adaylar tercih sırasına, sınav sonuçlarına, idarenin ihtiyaçlarına ve diploma, sertifika, milli sporcu sertifikası, kurs sertifikası gibi ek beceri veya niteliklere göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sınıflandırılır. Sadece yaptıkları sınıf tercihlerine göre aynı sınavlara ve prosedürlere katılacaklardır.