Arka Sokaklar’ın Bel Kemiği Diziden Ayrıldı! Bundan Sonra Ayaklarının Üzerinde Duramaz, Biter! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Arka Sokaklar’dan büyük bir ayrılığın geldiği gündeme bomba gibi düştü! Bundan sonra dizinin ayakları üzerinde duramayacağı ve biteceği düşünülmeye başlandı. Peki, Arka Sokaklar dizisinden kim ayrılıyor?
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Başar ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisi uzun bir aradır ekranlarda yer almıyordu. 45 günlük ara bir anda 60 güne çıkarılmıştı. 17 sezon boyunca dimdik ekranlarda fırtınalar estiren Arka Sokaklar dizisinin ekranlarda olmayışı, sevenlerinin canını sıkıyordu. Şimdiyse Arka Sokaklar dizisinden “Bel kemiği” olarak anılan isim veda etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.