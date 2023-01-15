- 15 Oca 2023 - 16:26 G: 15 Oca 2023 - 16:35

Arka Sokaklar’ın Bel Kemiği Diziden Ayrıldı! Bundan Sonra Ayaklarının Üzerinde Duramaz, Biter! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Arka Sokaklar’dan büyük bir ayrılığın geldiği gündeme bomba gibi düştü! Bundan sonra dizinin ayakları üzerinde duramayacağı ve biteceği düşünülmeye başlandı. Peki, Arka Sokaklar dizisinden kim ayrılıyor?

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Başar ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisi uzun bir aradır ekranlarda yer almıyordu. 45 günlük ara bir anda 60 güne çıkarılmıştı. 17 sezon boyunca dimdik ekranlarda fırtınalar estiren Arka Sokaklar dizisinin ekranlarda olmayışı, sevenlerinin canını sıkıyordu. Şimdiyse Arka Sokaklar dizisinden “Bel kemiği” olarak anılan isim veda etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Oca 2023 - 16:26 Ankara- Yaşam

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