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15 Oca 2023 - 16:26

Arka Sokaklar’ın Bel Kemiği Diziden Ayrıldı! Bundan Sonra Ayaklarının Üzerinde Duramaz, Biter! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Arka Sokaklar’dan büyük bir ayrılığın geldiği gündeme bomba gibi düştü! Bundan sonra dizinin ayakları üzerinde duramayacağı ve biteceği düşünülmeye başlandı. Peki, Arka Sokaklar dizisinden kim ayrılıyor?