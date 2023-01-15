Yapay Zeka "Robot Avukat" Oldu! İlk Davasına Çıkıyor! Şimdilik Davasını Robot Avukata Baktırana 1 Milyon Dolar Veriyor...
Şubat ayında bir 'robot avukat' aracılığıyla aşırı hız suçlamasıyla karşı karşıya olan bir sanığın mahkeme salonunda ne söylemesi gerektiği konusunda tavsiye vereceğini açıkladı. Yapay Zeka "Robot Avukat" Oldu! İlk Davasına Çıkıyor! Şimdilik Davasını Robot Avukata Baktırana 1 Milyon Dolar Veriyor... İşte detaylar...
Yapay zeka tabanlı bir hukuk danışmanının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gerçek bir davada avukat rolünü üstleneceği bildiriliyor. Dava basit bir trafik ihlali içeriyor. Yapay zeka tabanlı bir hukuk hizmeti olan DoNotPay'in CEO'su, ABD'de görülen bir davada savunmasını yapay zeka tabanlı avukata yaptırmayı tercih eden avukata veya davalıya 1 milyon dolara kadar ödeme yapacaklarını açıkladı.
Yapay zekâ şirketi DoNotPay'in kurucusu ve CEO'su Joshua Browder, Şubat ayında bir 'robot avukat' aracılığıyla aşırı hız suçlamasıyla karşı karşıya olan bir sanığın mahkeme salonunda ne söylemesi gerektiği konusunda tavsiye vereceğini açıkladı.
Browder, dava hakkında daha fazla ayrıntı verememekle birlikte sanığın mahremiyetini korumak için çalıştıklarını belirtti.
Browder ayrıca, telefon kullanımıyla ilgili kısıtlamaları aşmak için şirketin Apple AirPods'un kullanımına izin veren işitme erişilebilirliği standartlarına güvendiğini söyledi.
Yapay Zeka "Robot Avukat" Oldu! İlk Davasına Çıkıyor! Şimdilik Davasını Robot Avukata Baktırana 1 Milyon Dolar Veriyor... İşte detaylar...
15 Oca 2023 - 16:47 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.