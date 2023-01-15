Yapay Zeka "Robot Avukat" Oldu! İlk Davasına Çıkıyor! Şimdilik Davasını Robot Avukata Baktırana 1 Milyon Dolar Veriyor...

Yapay zeka tabanlı bir hukuk danışmanının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gerçek bir davada avukat rolünü üstleneceği bildiriliyor. Dava basit bir trafik ihlali içeriyor. Yapay zeka tabanlı bir hukuk hizmeti olan DoNotPay'in CEO'su, ABD'de görülen bir davada savunmasını yapay zeka tabanlı avukata yaptırmayı tercih eden avukata veya davalıya 1 milyon dolara kadar ödeme yapacaklarını açıkladı.

Yapay zekâ şirketi DoNotPay'in kurucusu ve CEO'su Joshua Browder, Şubat ayında bir 'robot avukat' aracılığıyla aşırı hız suçlamasıyla karşı karşıya olan bir sanığın mahkeme salonunda ne söylemesi gerektiği konusunda tavsiye vereceğini açıkladı.

Browder, dava hakkında daha fazla ayrıntı verememekle birlikte sanığın mahremiyetini korumak için çalıştıklarını belirtti.

Browder ayrıca, telefon kullanımıyla ilgili kısıtlamaları aşmak için şirketin Apple AirPods'un kullanımına izin veren işitme erişilebilirliği standartlarına güvendiğini söyledi.

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