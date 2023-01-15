- 15 Oca 2023 - 20:06

Yalı Çapkını Dizisinin 18. Bölümü İfşa Oldu! Boşuna Fragman Beklemeyin, Reytingler Diplere Çakılacak…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinin 18. bölümü dakikalar önce ifşa oldu! İfşaları görenler ise fragman beklemeyeceğini ve dizinin yeni bölümünü izlemeyeceğini dile getirdi. Reytinglerin çakılacağı görülen Yalı Çapkını dizisi, sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Seyran ve Ferit’in aşkını ele alan ve çevredeki kişilerinde aşklarını kaleme alan Yalı Çapkını dizisinin 17. bölümünde seyirciler çokta umduğunu bulamamıştı. Peki, Yalı Çapkını dizisinin 18. bölümünde neler olacak?

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15 Oca 2023 - 20:06 Ankara- Yaşam

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