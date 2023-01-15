Yalı Çapkını Dizisinin 18. Bölümü İfşa Oldu! Boşuna Fragman Beklemeyin, Reytingler Diplere Çakılacak…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinin 18. bölümü dakikalar önce ifşa oldu! İfşaları görenler ise fragman beklemeyeceğini ve dizinin yeni bölümünü izlemeyeceğini dile getirdi. Reytinglerin çakılacağı görülen Yalı Çapkını dizisi, sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Seyran ve Ferit’in aşkını ele alan ve çevredeki kişilerinde aşklarını kaleme alan Yalı Çapkını dizisinin 17. bölümünde seyirciler çokta umduğunu bulamamıştı. Peki, Yalı Çapkını dizisinin 18. bölümünde neler olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.