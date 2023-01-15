- 15 Oca 2023 - 20:06

Survivor 2023’ün İlk İfşası Yayınlandı! Dokunulmazlık Oyununun Sahibi Olan Takım Acun Ilıcalı’yı Paramparça Etti…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Survivor 2023’ün ilk bölümü bu akşam ekranlara gelecek! Yarışmanın kendisine ait ilk ifşası ise resmen yayınlandı. Dokunulmazlık sahibi olan takım; Acun Ilıcalı’nın daha ilk bölümden paramparça olmasına neden oldu. Peki, Survivor 2023’ün ilk oyununu kazanan takım hangisi oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışması için uzun bir süredir hummalı bir çalışma sürüyordu. Yeni bölümü bu akşam ilk kez ekranlara gelecek olan Survivor 2023 yarışmasının ilk oyunu ise dokunulmazlık olacaktı. Her bir yarışmacının özenle hazırlandığı Survivor 2023’ün ilk ifşası ise sosyal medyada yerini aldı. Peki, hangi takım dokunulmazlık oyununu kazandı?

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15 Oca 2023 - 20:06 Ankara- Yaşam

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