Survivor 2023’ün İlk İfşası Yayınlandı! Dokunulmazlık Oyununun Sahibi Olan Takım Acun Ilıcalı’yı Paramparça Etti…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Survivor 2023’ün ilk bölümü bu akşam ekranlara gelecek! Yarışmanın kendisine ait ilk ifşası ise resmen yayınlandı. Dokunulmazlık sahibi olan takım; Acun Ilıcalı’nın daha ilk bölümden paramparça olmasına neden oldu. Peki, Survivor 2023’ün ilk oyununu kazanan takım hangisi oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışması için uzun bir süredir hummalı bir çalışma sürüyordu. Yeni bölümü bu akşam ilk kez ekranlara gelecek olan Survivor 2023 yarışmasının ilk oyunu ise dokunulmazlık olacaktı. Her bir yarışmacının özenle hazırlandığı Survivor 2023’ün ilk ifşası ise sosyal medyada yerini aldı. Peki, hangi takım dokunulmazlık oyununu kazandı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.