Emekliler El Ele Verip Halay Çekecek! Maaşa Ek Tam Tamına 9.700 TL Ödeme Hesaplara Yatıyor…
Emeklileri el ele verip halay çektirecek haber duyuruldu! Maaşa ek tam tamına 9.700 TL ödeme yatırılacağı gündeme gelince ağızlar açık kaldı. 2023 yılının girmesiyle birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına tam tamına %30 oranında zam yapılmıştı. Bunun arkasından bankalar ise promosyonlar için harekete geçmiş ve ikramiye tutarlarını yeniden düzenleyip açıklamışlardı. Tüm bunlarla birlikte emeklilere tam tamına 9.700 TL ödeme verileceği resmen açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Açıklanan bilgiler ışığında; en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak duyurulmuştu. Maaş zammı yüzleri güldürmüştü ki, emeklilere verilecek olan ek ödemelere de tek tek güncellemeler geldi. Memur emeklilerine ve yeni emekli olacak olan memur vatandaşlara ise 3600 ek göstergeden yararlanılacağı açıklanmıştı. Hal böyle olunca milyonlarca emekli vatandaşın maaşında ciddi oranda bir artış yaşanacağı görülmüş oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.