- 15 Oca 2023 - 20:07

Emekliler El Ele Verip Halay Çekecek! Maaşa Ek Tam Tamına 9.700 TL Ödeme Hesaplara Yatıyor…

Emeklileri el ele verip halay çektirecek haber duyuruldu! Maaşa ek tam tamına 9.700 TL ödeme yatırılacağı gündeme gelince ağızlar açık kaldı. 2023 yılının girmesiyle birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına tam tamına %30 oranında zam yapılmıştı. Bunun arkasından bankalar ise promosyonlar için harekete geçmiş ve ikramiye tutarlarını yeniden düzenleyip açıklamışlardı. Tüm bunlarla birlikte emeklilere tam tamına 9.700 TL ödeme verileceği resmen açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Açıklanan bilgiler ışığında; en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak duyurulmuştu. Maaş zammı yüzleri güldürmüştü ki, emeklilere verilecek olan ek ödemelere de tek tek güncellemeler geldi. Memur emeklilerine ve yeni emekli olacak olan memur vatandaşlara ise 3600 ek göstergeden yararlanılacağı açıklanmıştı. Hal böyle olunca milyonlarca emekli vatandaşın maaşında ciddi oranda bir artış yaşanacağı görülmüş oldu. Peki, neler oluyor?

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15 Oca 2023 - 20:07 Ankara- Yaşam

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