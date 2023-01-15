Emekliler El Ele Verip Halay Çekecek! Maaşa Ek Tam Tamına 9.700 TL Ödeme Hesaplara Yatıyor…

Açıklanan bilgiler ışığında; en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak duyurulmuştu. Maaş zammı yüzleri güldürmüştü ki, emeklilere verilecek olan ek ödemelere de tek tek güncellemeler geldi. Memur emeklilerine ve yeni emekli olacak olan memur vatandaşlara ise 3600 ek göstergeden yararlanılacağı açıklanmıştı. Hal böyle olunca milyonlarca emekli vatandaşın maaşında ciddi oranda bir artış yaşanacağı görülmüş oldu. Peki, neler oluyor?

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