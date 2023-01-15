- 15 Oca 2023 - 20:07

Esra Erol’da “Başka Ülkede Yaşayamam” Dedirten Olay! Karısını Uygunsuz Videoda Görmüştü; Gerçekler Ortaya Çıktı!

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Esra Erol’da da “Başka ülkede yaşayamam” dedirten bir olay daha yaşandı. Karısını uygunsuz videoda gördüğü için boşanmak isteyen Mahmut Bey, yaklaşık 1 haftadır televizyon dünyasını sallıyordu. Sibel Hanım ise yeminler ederek böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade ediyordu. Şimdiyse gerçekler ortaya çıktı! İşte merak edilenler…

Geçtiğimiz hafta içerisinde programa katılan Sibel Hanım, Esra Erol’dan yardım istemişti. Eşinin kendisine iftira attığını, ailesine ve çocuklarına rezil ettiğini ifade eden Sibel Hanım, Esra Erol’dan yardım istemişti. Esra Erol ise Sibel Hanım’a olayları tekrar anlattırmış ve Sibel Hanım’ın eşi Mahmut Bey’i canlı yayına davet etmişti. Peki, neler oluyor?

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15 Oca 2023 - 20:07 Ankara- Yaşam

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