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15 Oca 2023 - 20:07

Esra Erol’da “Başka Ülkede Yaşayamam” Dedirten Olay! Karısını Uygunsuz Videoda Görmüştü; Gerçekler Ortaya Çıktı!

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Esra Erol’da da “Başka ülkede yaşayamam” dedirten bir olay daha yaşandı. Karısını uygunsuz videoda gördüğü için boşanmak isteyen Mahmut Bey, yaklaşık 1 haftadır televizyon dünyasını sallıyordu. Sibel Hanım ise yeminler ederek böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade ediyordu. Şimdiyse gerçekler ortaya çıktı! İşte merak edilenler…