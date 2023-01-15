- 15 Oca 2023 - 20:07

Kısmetse Olur'dan Göbek Attıran, Davul Zurna Tutturan Diskalifiye! Alkollü Mekanda Erkeklerle Sarmaş Dolaş Görününce...

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olmayı başarmış olan Kısmetse Olur yarışmasında göbek attıran, davul zurna tutturan bir diskalifiye kararı çıktı. Alkollü mekanda, erkeklerle sarmaş dolaş görüntülenen kadın yarışmacı, Kısmetse Olur izleyicisi tarafından açığa çıkarıldı! Peki, hangi yarışmacı nasıl bir halde görüldü?

RTÜK tarafından yayından kaldırılan Kısmetse Olur yarışması, tam tamına 5 yıl sonra, 12 Aralık itibariyle yeniden yayınlanmaya başlamıştı. Programın 3. sezonu, ilk sezonunu aratmıyor hatta heyecana heyecan katıyordu. Aşkların, soğuk ve sıcak savaşların, entrikaların ve daha birçok olayın yaşandığı Kısmetse Olur yarışmasından en son diskalifiye edilen isim Furkan Can Ağca olmuştu. Yeni bölümü büyük bir merakla beklenen Kısmetse Olur yarışmasından skandal bir diskalifiye kararı çıktı! İşte merak edilenler…

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15 Oca 2023 - 20:07 Ankara- Yaşam

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