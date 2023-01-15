Kısmetse Olur'dan Göbek Attıran, Davul Zurna Tutturan Diskalifiye! Alkollü Mekanda Erkeklerle Sarmaş Dolaş Görününce...
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olmayı başarmış olan Kısmetse Olur yarışmasında göbek attıran, davul zurna tutturan bir diskalifiye kararı çıktı. Alkollü mekanda, erkeklerle sarmaş dolaş görüntülenen kadın yarışmacı, Kısmetse Olur izleyicisi tarafından açığa çıkarıldı! Peki, hangi yarışmacı nasıl bir halde görüldü?
RTÜK tarafından yayından kaldırılan Kısmetse Olur yarışması, tam tamına 5 yıl sonra, 12 Aralık itibariyle yeniden yayınlanmaya başlamıştı. Programın 3. sezonu, ilk sezonunu aratmıyor hatta heyecana heyecan katıyordu. Aşkların, soğuk ve sıcak savaşların, entrikaların ve daha birçok olayın yaşandığı Kısmetse Olur yarışmasından en son diskalifiye edilen isim Furkan Can Ağca olmuştu. Yeni bölümü büyük bir merakla beklenen Kısmetse Olur yarışmasından skandal bir diskalifiye kararı çıktı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.