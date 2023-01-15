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15 Oca 2023 - 23:57

Camdaki Kız Dizisinde Şok Olay! Nalan'ın Odasında Sedat'a Yakalandı! Hayri’nin Yüzsüzlükleri Artık Zıvanadan Çıkardı!

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri’nin yüzsüzlükleri seyirciyi ciddi manada zıvanadan çıkardı. Eşini, çorunu çocuğunu bırakıp; evli barklı kadının yanında olmak için taşkınlık yapan Hayri, en sonunda ipleri kopardı. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?