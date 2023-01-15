Camdaki Kız Dizisinden Hayri’nin Yüzsüzlükleri Artık Zıvanadan Çıkardı! Eşini, Çorunu Çocuğunu Bırakıp…
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri’nin yüzsüzlükleri seyirciyi ciddi manada zıvanadan çıkardı. Eşini, çorunu çocuğunu bırakıp; evli barklı kadının yanında olmak için taşkınlık yapan Hayri, en sonunda ipleri kopardı. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?
Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı muhteşem eserlerden bir tanesi olan Camdaki Kız dizisi, OGM Pictures tarafından ekranlara geliyor. Başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Tamer Levent, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Annesinin ölümüyle yıkılan Nalan, bir de Hayri sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.