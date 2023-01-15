Anasayfa/

Foto Galeri/

15 Oca 2023 - 23:58

Serenay Sarıkaya’nın Giydiği Kıyafet Olay Oluyor! Bir Kıyafete Harcadığı Para Dudak Uçuklattı! “İpliği Altından mı?” Bir Hırka İçin…

Yakın zamanda ekranlara hem Şahmaran’la hem de Aile dizisiyle giriş yapacak olan Serenay Sarıkaya’nın kıyafetleri için harcadığı paranın haddinin hesabının olmadığı bir kez daha görüldü. Sadece bir hırka bir gömlek için olağanüstü paralar harcayan Serenay Sarıkaya’ya sevenleri ise “İpliği altından mı? Bu ne kadar para!” yorumlarında bulundular! Peki, Serenay Sarıkaya gömlek ve hırkası için ne kadar harcadı?