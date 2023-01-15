Serenay Sarıkaya’nın Kıyafetlerine Harcadığı Paranın Haddi Hesabı Yok! “İpliği Altından mı?” Bir Hırka İçin…
Yakın zamanda ekranlara hem Şahmaran’la hem de Aile dizisiyle giriş yapacak olan Serenay Sarıkaya’nın kıyafetleri için harcadığı paranın haddinin hesabının olmadığı bir kez daha görüldü. Sadece bir hırka bir gömlek için olağanüstü paralar harcayan Serenay Sarıkaya’ya sevenleri ise “İpliği altından mı? Bu ne kadar para!” yorumlarında bulundular! Peki, Serenay Sarıkaya gömlek ve hırkası için ne kadar harcadı?
Şahmaran dizisinde çok farklı bir karaktere hayat vereceği bilinen Serenay Sarıkaya, yıllar sonra kabul etmiş olduğu diziyle farkını göstermişti. Daha ilk sezonu yayınlanmadan ikinci sezonu çekilen Şahmaran dizisinin ilk bölümleri büyük bir merak uyandırıyordu. Ekranlara ise Aile dizisiyle, Kıvanç Tatlıtuğ partnerliğinde gelecek olan Serenay Sarıkaya’nın kazancına kazanç eklediği görünüyordu. Başarılı oyuncunun hırka ve gömleği için ödediği para ise şoktan şoka soktu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.