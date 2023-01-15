Anasayfa/

Foto Galeri/

15 Oca 2023 - 20:58

Şeyma Subaşı Geçmişe Bir Çizgi Çekti! Artık O Eski Hallerinden Eser Yok; Sevgilisi İstedi Diye…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmış olan Şeyma Subaşı, geçmişine resmen bir çizik çekti. Artık o eski hallerinden eser bırakmayan Şeyma Subaşı’nın bu değişimi ise sevgilisine bağlandı. Peki, Şeyma Subaşı nasıl bir karar verdi?