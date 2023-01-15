- 15 Oca 2023 - 20:58 G: 15 Oca 2023 - 21:23

Şeyma Subaşı Geçmişe Bir Çizgi Çekti! Artık O Eski Hallerinden Eser Yok; Sevgilisi İstedi Diye…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmış olan Şeyma Subaşı, geçmişine resmen bir çizik çekti. Artık o eski hallerinden eser bırakmayan Şeyma Subaşı’nın bu değişimi ise sevgilisine bağlandı. Peki, Şeyma Subaşı nasıl bir karar verdi?

Acun Ilıcalı’yla bir aşk yaşayan ve gündemde adını yer açmayı başaran Şeyma Subaşı, sevenlerini şaşırtmıştı. 9 yıl kadar Acun Ilıcalı’yla aşk yaşayan Şeyma Subaşı ilişkilerinin sadece 1 yılını evli geçirmişler ve boşanma kararı almışlardı. Şeyma Subaşı’nın aşkı Mısırlı Meedo’da bulduğu biliniyordu ki, Şeyma Subaşı tamamen hayatını değiştirmeye karar verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Oca 2023 - 20:58 Ankara- Yaşam

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