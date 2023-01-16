- 16 Oca 2023 - 01:06 G: 16 Oca 2023 - 01:10

Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık ücreti belli oldu! Artık Paraya Para Demeyecekler! Acun Ilıcalı Adeta Kasanın Anahtarını Verdi!

Survivor 2023 yarışmacılarının yeni sezonda alacakları haftalık ücretler açıklandı. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz yayınında haftalık olarak alacağı ücretleri açıklandı. Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık ücreti belli oldu! Artık Paraya Para Demeyecekler! Acun Ilıcalı Adeta Kasanın Anahtarını Verdi!

Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık ücreti belli oldu!

TV8 ekranlarında 2006 yılından beri süren her yıl düznelenen Survivor'ın 2023 yeni sezonu için start verdi. Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yarışmanın ilk bölümü yayınlandı. Yeni sezonda Survivor’da güç yarışlarının yanında "akıl oyunları" olacak.  Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olarak açıklamıştı.

Survivor, Acun Ilıcalı tarafından yapımcılığı üstlenilen ve Murat Ceylan tarafından sunulan bir yarışma programıdır. Programda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler bir arada yarışmakta ve adada kıyasıya rekabet yaşanmaktadır. Program, yeni bir formatla izleyicilere buluştu. Yarışmanın hayranları ilk bölümle beraber yarışmacıların yaşı, mesleği, memleketi ile kazandığı para merak uyandırdı.

Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık ücreti belli oldu! Artık Paraya Para Demeyecekler! Acun Ilıcalı Adeta Kasanın Anahtarını Verdi! İşte O Haftalık Kazandıkları Paralar...

Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık ücreti belli oldu!

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16 Oca 2023 - 01:06 - Yaşam

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Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık ücreti belli oldu! Artık Paraya Para Demeyecekler! Acun Ilıcalı Adeta Kasanın Anahtarını Verdi! mask
Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık ücreti belli oldu! Artık Paraya Para Demeyecekler! Acun Ilıcalı Adeta Kasanın Anahtarını Verdi!
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