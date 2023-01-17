Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 17 Ocak 2023 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 17 Ocak 2023 Salı Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik kesintisi, şiddetli hava koşulları, ekipman arızası veya elektrik şebekesindeki sorunlar gibi çeşitli faktörlerin neden olabileceği, bir alandaki geçici veya kalıcı elektrik gücü kaybıdır.

Elektrik kesintileri, özellikle uzun bir süre devam ederse rahatsız edici olabilir ve hatta hastaneler veya acil servisler gibi kritik altyapıların etkilendiği belirli durumlarda tehlikeli olabilir.

Elektrik kesintisi yaşıyorsanız, güvende kalmak ve rahatsızlığı en aza indirmek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:

Güç geri geldiğinde hasar görmelerini önlemek için güç kesildiğinde kullanımda olan tüm cihazları veya elektronik cihazları fişten çekin.

Elektrik kesintisinin nedeni fırtına ise, pencerelerden uzak durun ve güvenli bir yer de kalın.

Jeneratörünüz varsa, karbon monoksit zehirlenmesini önlemek için yalnızca üreticinin talimatlarına göre kullanın.

Karanlıkta kolayca bulabilmek için bir el feneri ve yedek pilleri uygun bir yerde bulundurun.

Kesinti uzarsa, yetkili makamlar veya elektrik şirketi ile kontrol ederek güncel kaldığınızdan emin olun.

Peki, 17 Ocak 2023 Salı Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 17 Ocak 2023 Salı Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

17 Ocak 2023 Salı , Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi!

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 19 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

17.01.2023 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ZİYABEY, SÜLEYMAN HACIABDULLAHOĞLU, OSMANLI, 1405, 1404, 1420, 1418, 1413, 1412, 1400, 1445

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, GAMA SİTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATA, KABİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETİ, TOK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKPINAR, DİKMEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCESU, İNCESU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 4752 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMEK, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, ÇEŞMELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIZEVLER, 701 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2834 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCESU, İNCESU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETİ, CELAL BAYAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, 2072 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 4928 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 1776 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BÜYÜKESAT, ÇAYHANE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYTEPE, 1811 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, 1950 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

17.01.2023 09:00 - 14:30

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİKAYI, 44, ERKEKSU

Bakım Çalışması

17.01.2023 09:00 - 16:30

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 8 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

17.01.2023 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1844, 1844 TEZ BÜRO İŞ SİTESİ, 1844 ÖZYÖREMİZ SİTESİ, 1777 ÖZBEREKET SİTESİ, 1777

Bakım Çalışması

17.01.2023 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1830, ŞEHİT SONER ÇANKAYA, 1828, 1821, 1834, CENGİZ AYTMATOV

Bakım Çalışması

17.01.2023 09:00 - 16:30

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATA, KARLIDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARDELEN, 2027 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SUSUZ, FATİH SULTAN MEHMET.....- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNÖNÜ, BATI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKACIK, OYUKLU MEVKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, GÖLBAŞI, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YURTBEYİ, YURTBEYİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TAŞPINAR, TAŞPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde şu an 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

17.01.2023 09:00 - 16:30

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSTİKLAL_1, CUMHURİYET.., GÖKTÜRKLER, ULUPINAR, ŞEKERPARE, ANKARA_1, CUMHURİYET, YUKARI OKUL, BÜLBÜLLER, KÜÇÜK, AKTAŞ, PEHLİVAN, SU DEPOSU, AYAŞ ANKARA, ANKARA, HALLAÇ, KAYI BOYLARI, SÜZEN 1, SÜLÜKLÜ, KIYMACI, SAĞLAM, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI TOKİ KONUTLARI, 1.OKUL, ÇİÇEK, SÖĞÜT, DİBEKBAŞI, ÇAKMAK, KARANFİL, LADİN, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KESİKBAŞ, BANKA, OĞUZLAR, İBİLİ, İNCİ PINARI, DİSPANSER, ZAMBAK, KÖPRÜBAŞI, İSKENDER, FERUZ, SÜZEN 4, AYAŞ, 5, BAŞBEREKET, OVA BAĞLARI, KIŞLA, KARADERE, BAŞAYAŞ, HÜKÜMET, FINDIK, HEKİM ŞABAN ŞİFAİ, ONUR, HUN, KAĞNI PAZARI, ARIKLAR MEVKİ, ALTAY, ÇAY, ILICA, KARAKAYA, 4, GÜL, DEPO, BAVLAZ, SEHER KUZGUN BAĞLARI, İNCE, 101, IHLAMUR, ÖZYÖRÜK, MEHMET ŞAKİR EFENDİ, 122, ANKARA_2, MEHMET NECATİ ONGAY, KADIPINAR, 6, 102, İLYAS SEÇKİN, TEPEBAŞI, UMUT, KATRANCI, AYTER SİTESİ, SELÇUKLU, İĞDECİ, AÇELYE, ORHAN TÜRKER, TEMENNİ, MUSALLA, KARADİBEK, ODUNPAZARI, BAHÇE., İĞDELİ 1, SAĞLIK, YUNUS EMRE, KARAPINAR, İHSAN KILIÇ, 1773, A KÜMESİ AKKAYA, BÜNYAMİN, DEMİRLİ ÇAKMAK, 4 NOLU, KİLLİK1, 2 NOLU, ŞAİR AHMET POLAT ATEŞ, AĞPINARI, DİBEKBAŞI_1, KALDIRIM, KUYUCAK, FATİH SULTAN MEHMET, HASAN DEDE, İĞDELİ 2, YÖRÜK, 1, 2, LALE, ÇIKMAZ, 416/1, AVŞAR, GÜDÜLYOLU, SÜZEN 2, AYAŞ YÖRESEL SERGİ PAZARI, ALAY MEVKİ, DEDE ÖNÜ, MÜLK, KAZIM KARABEKİR, ULUYOL, YUKARI KARADERE, İSTİKLAL, UĞUR ERGÜR, KÖY HİZMETLERİ, ARIKLAR GİRİŞİ YOLU, AKPINAR., KİRAZ DİBİ, ANKARA., SÜZEN 3, KARANFİL-, KAĞNI YOLU, KAVAK, ÇAKMAK MEVKİİ, AYAŞ POLATLI YOLU, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, PAŞA, TEKKE KÜME, KOZAYAĞI, HACIVELİ, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, ATOM ANK.TİC.MENSUPLARI K.Y.KOOP., ERTEKİN, 106, 111, ÇAMÖZÜ, AHLATLI, 109, ESKİ ANKARA YOLU, 117, ÇAMÖZÜ., 108, AGAH TOP, 116, AYAŞ-POLATLI YOLU, 505, EMEK, SALİHLER, FEVZİ EFENDİ, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, ÇAĞABEY (MESCİT), PERİLİ, BAYRAK, YAĞMURDEDE, KARAGÖL, GÖKÇEBAĞ, KADIOBASI, ÖZAL, A KÜMESİ ILICA, KUYUCU, ORTABEREKET, C KÜMESİ ILICA, KÖY BAYRAM, PİRİREİS, BELEDİYE MEYDANI-, ŞAHİN, BALÇİÇEK, BAYAT, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, CAMİ, ÇAĞABEY, KÖY PINARYAKA, A KÜMESİ İLHANKÖY, AFŞAR KÜME EVLERİ., KANUNİ, ULUPINAR_1, BEYPAZARI, C KÜMESİ İLHANKÖY, MİMARSİNAN-, AKŞEMSEDDİN, YÜKSEL, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, OĞUZHAN, B KÜMESİ ILICA, YAVUZ SELİM, ERGENEKON, SANCAK, KARAAĞAÇ., VATAN, YILDIZ, KANUNİ (MESCİT), GARİPÇE, KOCA MUHTAR, YANDAK, FİDAN, HACIHASAN, HİSAR, MEHMET AKİF, SÜLEYMAN HİLMİ, ORHANGAZİ, MAREŞAL, GAZİ, KARAKÖY, GÜNEYCE, D KÜMESİ ILICA, BARBAROS, B KÜMESİ İLHANKÖY, ÖREN

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HÜREL, ŞEHİT UMUT COŞKUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞAK, 1707 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖKÇEYURT, EYÜP SABRİ TUNCER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLU, İMAM ALİM SULTAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINEVLER, 107 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

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Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DOSTLAR, 1445 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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