Gökhan Tepe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gökhan Tepe Şarkılar Bizi Söyler Konuğu Oldu! Gökhan Tepe’nin Memleketini Duyan Şok Oluyor!
Şarkılar Bizi Söyler programı, geride bıraktığımız cumartesi günü de ünlü Şarkıcı Gökhan Tepe’yi ağırladı. Kadife sesi ile söylediği şarkılar sayesinde hem stüdyoda bulunan sanatçı dostlarına hem de izleyicilere keyifli dakikalar yaşatan Tepe, sonrasında ise hayatı ile merak konusu oldu. Gökhan Tepe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gökhan Tepe Şarkılar Bizi Söyler Konuğu Oldu! Gökhan Tepe’nin Memleketini Duyan Şok Oluyor! İşte Detaylar...
Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un muhteşem sunumları ile bir süredir Kanal D ekranları aracılığı ile izleyicilerin evlerine konuk olan “Şarkılar Bizi Söyler” isimli eğlence programı, izleyicilere eşsiz cumartesi günleri yaşatıyor.
Her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk eden ve izleyicilere tam bir müzik ziyafeti yaşatan Şarkılar Bizi Söyler programı, geride bıraktığımız cumartesi günü de ünlü Şarkıcı Gökhan Tepe’yi ağırladı. Kadife sesi ile söylediği şarkılar sayesinde hem stüdyoda bulunan sanatçı dostlarına hem de izleyicilere keyifli dakikalar yaşatan Tepe, sonrasında ise hayatı ile merak konusu oldu.
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16 Oca 2023 - 09:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.