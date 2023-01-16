Kısmetse Olur’un Çekici Sunucusu Bikinisiyle Olay Yarattı! Denizin İçerisinde Yarı Çıplak Pozlar Verince…

Youtube ekranlarında tam tamına 5 yıl sonra dönen Kısmetse Olur yarışması, yeni yüzlerle yollarına devam ediyordu. Yarışmanın yayınlanacağına dair iddiaların çıktığı dönemlerde Seda Akgül’ün yeniden Kısmetse Olur yarışmasını sunacağı düşünülmüştü ama Öykü Serter’in sunması uygun bulunmuştu. 47 yaşında, hiç evlenmemiş olan Öykü Serter’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise nefesleri kökten kesti. İşte merak edilenler…

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