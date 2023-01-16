Kısmetse Olur’un Çekici Sunucusu Bikinisiyle Olay Yarattı! Denizin İçerisinde Yarı Çıplak Pozlar Verince…
9 erkek ve 9 kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Öykü Serter’in çekici kareleri yine başları döndürdü. Bikinili bir paylaşımda bulunan güzeller güzeli isim, resmen denizin içerisinde yarı çıplak pozlar verince olanlar oldu. İşte Öykü Serter’in “Vay be” dedirten o halleri…
Youtube ekranlarında tam tamına 5 yıl sonra dönen Kısmetse Olur yarışması, yeni yüzlerle yollarına devam ediyordu. Yarışmanın yayınlanacağına dair iddiaların çıktığı dönemlerde Seda Akgül’ün yeniden Kısmetse Olur yarışmasını sunacağı düşünülmüştü ama Öykü Serter’in sunması uygun bulunmuştu. 47 yaşında, hiç evlenmemiş olan Öykü Serter’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise nefesleri kökten kesti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.