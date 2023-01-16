Emekli Promosyonu İçin Yapı Kredi Bu Kez Atakta! 7.000 TL’ye Kadar Çıkardı; Cepler Rahatlayacak…

Bir süredir yükselişini sürdüren enflasyon, gündelik hayatın ekonomik algısının da tamamı ile değişmesine sebep oldu. Gıdadan tekstile, emlaktan otomotive hizmet alınan her sektörden yüksek oranlı zam haberlerinin gelmesi, vatandaşların bütçelerini doğrudan etkiledi. Bu noktada bu durumdan en çok zarar gören kesimlerden birisi de emekliler oldu. Aldıkları maaş zamlarına rağmen alım güçleri istedikleri seviyelere yükselmeyen ve ay sonlarını getirmekte güçlük çeken emekliler, bütçelerine nakit girişini artırabilmek amacı ile karşılıksız ödeme alabilecekleri noktaları yakın takip altına aldı. Bu noktada bankalarda vatandaşların yüzlerini güldüren açıklamalar gelmeye başladı.

2018 yılında yürürlüğe girmiş olan bir karar neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında maaş ödemeleri protokolünün imzalanacağı ve protokol kapsamında da bankaların emekli vatandaşlar için kendi bünyelerinde promosyon kampanyaları geliştirebilecekleri belirtildi. Bu kapsamda bir süredir protokol doğrultusunda kendi işletim politikalarına göre promosyon kampanyaları düzenleyen bankalar, 2023 yılına girilmesi ile birlikte güncel kampanyalarını duyurmaya başladı. Son ek ödeme kampanyası duyurusu ise Yapı Kredi Bankası’ndan geldi.

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