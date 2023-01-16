Survivor Nagihan Karadere Kansere Yakalandı! Survivor Nagihan'ın Hastalığı Nedir, Sağlık Durumu Nasıl? İşte Detaylar...

Survivor, Acun Ilıcalı tarafından sunduğu ve uzun zamandır TV8 ekranlarında yayınlanan bir reality yarışma programıdır.

Her sezon farklı yarışmacılar ve konseptlerle dikkatleri üzerine çeken Survivor, yeni sezonu ile "Merhaba" dedi. Yeniden yarışmacıların ve akıl oyunlarının hız kazandığı bir sezona başladı.

Eski Survivor Yarışmacısı Nagihan Karadere açıklamalarıyla gündem oldu. Yarışmaya katıldığı sırada gücü ve hırsı ile dikkatleri üzerine çeken Nagihan, herkesi şaşırtan ve üzen bir açıklama yaparak kansere yakalandığını duyurdu.

Nagihan Karadere'nin son sağlık durumu nedir?

Nagihan Karadere, kansere yakalandığını açıklayarak, "Ben emeğime üzüldüm, kırıldım. Kendi derdime düştüm ben. Nasıl canım yanıyor anlatamam. 1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığını ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin" diye açıklama yaptı. Açıklamasında, hastalığının yeni öğrenildiğini ve sadece ailesinin bilmediğini belirtti ve okuyucularına dua etmelerini istedi.

Nagihan Karadere Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?

Nagihan Karadere 27 Aralık 1984 yılındaOsmaniye Kadirli İlçesinde doğdu.

Nagihan Karadere, Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 2011 yılında 400m engelli koşusunda elde ettiği rekor derecesi 55,09 saniyedir.

Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı. Aynı zamanda 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya, 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya ve 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Nagihan Karadere, Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında Türk millî takımında yer alarak gümüş madalya kazandı ve aynı oyunlarda 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.

Nagihan Karadere Survivor Kaç Kez Yarıştı?

2016 yılında Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı ve çeyrek finalde elendi ve beşinci oldu.

2018 yılında Survivor All Star programında finale kalarak ikinci oldu.

2022'de Survivor 2022: All Star yarışmasında yine mücadele etmiştir.