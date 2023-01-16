- 16 Oca 2023 - 10:55 G: 16 Oca 2023 - 11:08

Yargı Dizisinin Final Sahnesi Yenilir Yutulur Gibi Değil! Ceylin’e Gelen Telefon Ortalığı Karıştırdı…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yargı’nın final sahnesi, yenilir yutulur gibi değil! Ceylin’e gelen telefon, ortalığın çok fena bir biçimde karışmasına neden oldu. Dizinin son bölümünde seyirciler izlerken adeta kahrolmuş; ne diyeceğini şaşırtmıştı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Ekranların yıldız dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, hem ilk sezonuyla hem de ikinci sezonuyla gündemi sallayıp geçiyordu. Uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar akşamı ekranlara gelen Yargı dizisinde farklı bir konu ele alınmıştı. Dizinin final sahnesinde ekranlara gelen anlar ise yenilir yutulur bulunmadı. İşte merak edilenler…

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16 Oca 2023 - 10:55 Ankara- Yaşam

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