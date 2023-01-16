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16 Oca 2023 - 10:55

Yargı Dizisinin Final Sahnesi Yenilir Yutulur Gibi Değil! Ceylin’e Gelen Telefon Ortalığı Karıştırdı…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yargı’nın final sahnesi, yenilir yutulur gibi değil! Ceylin’e gelen telefon, ortalığın çok fena bir biçimde karışmasına neden oldu. Dizinin son bölümünde seyirciler izlerken adeta kahrolmuş; ne diyeceğini şaşırtmıştı. İşte merak edilen tüm detaylar…