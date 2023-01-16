- 16 Oca 2023 - 11:10

Hangi Burcun Kafasına Vur Ekmeğini Al? Ne Derseniz “Tamam” Derler… İşte Çevresindekilerin Kedisi Olan Burçlar…

Burçların karakterler üzerinde ki etkileri son dönemlerde tartışmaya kapanmış olan bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Hangi Burcun Kafasına Vur Ekmeğini Al? Ne Derseniz “Tamam” Derler… İşte Çevresindekilerin Kedisi Olan Burçlar… İşte Detaylar...

Öyle ki insanlar sevgili veya arkadaş olarak hayatlarına dahil edecekleri insanların burçlarını öğrenip ona göre karar verebilmektedir. Bu noktada da kişilerin sadakatleri, söz dinlemeleri ve ortama adapte olmaları büyük bir önem teşkil etmektedir. Peki, etraflarında bulunan insanlara her daim sadık kalan, tabir- i caizse vur ensesine al ekmeğini sözüne uygun davranan burçlar hangileridir?

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16 Oca 2023 - 11:10 - Burç Haberleri

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