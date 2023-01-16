Hangi Burcun Kafasına Vur Ekmeğini Al? Ne Derseniz “Tamam” Derler… İşte Çevresindekilerin Kedisi Olan Burçlar…
Burçların karakterler üzerinde ki etkileri son dönemlerde tartışmaya kapanmış olan bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Hangi Burcun Kafasına Vur Ekmeğini Al? Ne Derseniz “Tamam” Derler… İşte Çevresindekilerin Kedisi Olan Burçlar… İşte Detaylar...
Öyle ki insanlar sevgili veya arkadaş olarak hayatlarına dahil edecekleri insanların burçlarını öğrenip ona göre karar verebilmektedir. Bu noktada da kişilerin sadakatleri, söz dinlemeleri ve ortama adapte olmaları büyük bir önem teşkil etmektedir. Peki, etraflarında bulunan insanlara her daim sadık kalan, tabir- i caizse vur ensesine al ekmeğini sözüne uygun davranan burçlar hangileridir?
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16 Oca 2023 - 11:10 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.