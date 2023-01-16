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16 Oca 2023 - 11:26

Sigara Fiyatları Bir Kez Daha Değişti! Bu Kez Marlbora, Parliament, Muratti ve Lark İçenleri İlgilendiriyor…

Sigara fiyatları, 16 Ocak itibariyle bir kez daha değişti! JTI marka sigaralardan sonra bu kez de Philip Morris marka yani Marlbora, Parliament, Muratti ve Lark gibi markaların fiyatlarının değişmesine neden oldu. Bu kez indirime giden sigara fiyatları herkesi şok etti. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?