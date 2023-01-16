- 16 Oca 2023 - 11:26 G: 16 Oca 2023 - 11:30

Sigara Fiyatları Bir Kez Daha Değişti! Bu Kez Marlbora, Parliament, Muratti ve Lark İçenleri İlgilendiriyor…

Sigara fiyatları, 16 Ocak itibariyle bir kez daha değişti! JTI marka sigaralardan sonra bu kez de Philip Morris marka yani Marlbora, Parliament, Muratti ve Lark gibi markaların fiyatlarının değişmesine neden oldu. Bu kez indirime giden sigara fiyatları herkesi şok etti. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Ocak ayının başında sigaraya gelen ÖTV zammından sonra tam tamına 4 liralık bir artış yaşanmıştı. Bunun üzerine birçok kişi bir daha sigara içmeyeceğini dile getirdi ama gelen indirim haberi herkesi şok içerisinde bıraktı. Peki, Marlbora, Parliament, Muratti ve Lark marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

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16 Oca 2023 - 11:26 Ankara- Yaşam

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