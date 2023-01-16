Sigara Fiyatları Bir Kez Daha Değişti! Bu Kez Marlbora, Parliament, Muratti ve Lark İçenleri İlgilendiriyor…
Sigara fiyatları, 16 Ocak itibariyle bir kez daha değişti! JTI marka sigaralardan sonra bu kez de Philip Morris marka yani Marlbora, Parliament, Muratti ve Lark gibi markaların fiyatlarının değişmesine neden oldu. Bu kez indirime giden sigara fiyatları herkesi şok etti. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?
Ocak ayının başında sigaraya gelen ÖTV zammından sonra tam tamına 4 liralık bir artış yaşanmıştı. Bunun üzerine birçok kişi bir daha sigara içmeyeceğini dile getirdi ama gelen indirim haberi herkesi şok içerisinde bıraktı. Peki, Marlbora, Parliament, Muratti ve Lark marka sigara fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.