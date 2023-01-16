Kısmetse Olur Şeyda’nın Estetiksiz Hali Beyinleri Yaktı! Doğal Güzel Sananların Başından Aşağı Kaynar Sular Döküldü…
Son dönemlerin popüler programlarından bir tanesi olmayı başarmış olan Kısmetse Olur’da bulunan gelin adaylarından bir tanesi olan Şeyda’nın estetiksiz halleri beyinleri yaktı. Doğal güzel sananların başından aşağı kaynar suların dökülmesine neden olacak bu durum; herkesi şok içerisinde bıraktı. Peki, Kısmetse Olur yarışmacısı Şeyda nasıl bir değişim yaşamış?
9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyor. Yarışmada artık aşklar, kaoslar ve entrikalar ise arka arkaya yaşanıyor. Henüz aradığı aşkı bulamayan kadın yarışmacılardan bir tanesi olan Şeyda’nın duruşu ve konuşmaları ise gönüllerde taht kuruyor. Her bir hamlesi olay yaratan Şeyda Nur Tunç’un estetiksiz kareleri ise yürekleri hop indirip hop kaldırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.