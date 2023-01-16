Kısmetse Olur Şeyda’nın Estetiksiz Hali Beyinleri Yaktı! Doğal Güzel Sananların Başından Aşağı Kaynar Sular Döküldü…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyor. Yarışmada artık aşklar, kaoslar ve entrikalar ise arka arkaya yaşanıyor. Henüz aradığı aşkı bulamayan kadın yarışmacılardan bir tanesi olan Şeyda’nın duruşu ve konuşmaları ise gönüllerde taht kuruyor. Her bir hamlesi olay yaratan Şeyda Nur Tunç’un estetiksiz kareleri ise yürekleri hop indirip hop kaldırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!