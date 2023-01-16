Kredi Notunuz Düşükse Dikkat! Kırmızı Kalem Bile Yeseniz Sıkıntı Değil; İki Yöntemle Hayatınız Değişecek…

Yüksek enflasyonun oluşmasına sebep olan bu durum hem ülkemizde hem de diğer dünya ülkelerinde enflasyon ile mücadele kapsamında önemli adımların atılmasına yol açtı. Ancak 2022 yılı içerisinde atılmış olan tüm adımlara, maaşlara yansıtılan enflasyon üstü zamlara ve diğer gelişmelere rağmen alım gücü bir türlü istenilen seviyelere çıkarılamadı.

Maaşlar artıyor olsa da enflasyonun düşürülmemesi ve dolayısı ile de alım gücünün toparlanamaması, vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarının her geçen gün daha da artmasına sebebiyet verdi. Bu durum özellikle bankaların kredi kartı ve kredi ürünlerine olan taleplerine artmasına yol açarken borç yükünü de beraberinde getirdi.

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