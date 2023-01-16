Kredi Notunuz Düşükse Dikkat! Kırmızı Kalem Bile Yeseniz Sıkıntı Değil; İki Yöntemle Hayatınız Değişecek…
Yaklaşık olarak bir yılı aşkın süredir para piyasalarında ve altın piyasasında yaşanan olumsuz gelişmeler, gündelik hayatın günden güne daha da pahalılaşmasına sebep oldu. Hali hazırda aylık kazançları ile geçinemeyen vatandaşlar, kredi ve kredi kartı borçlarının altında daha da ezilmeye başladı. Kredi Notunuz Düşükse Dikkat! Kırmızı Kalem Bile Yeseniz Sıkıntı Değil; İki Yöntemle Hayatınız Değişecek…İşte Detaylar...
Yüksek enflasyonun oluşmasına sebep olan bu durum hem ülkemizde hem de diğer dünya ülkelerinde enflasyon ile mücadele kapsamında önemli adımların atılmasına yol açtı. Ancak 2022 yılı içerisinde atılmış olan tüm adımlara, maaşlara yansıtılan enflasyon üstü zamlara ve diğer gelişmelere rağmen alım gücü bir türlü istenilen seviyelere çıkarılamadı.
Maaşlar artıyor olsa da enflasyonun düşürülmemesi ve dolayısı ile de alım gücünün toparlanamaması, vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarının her geçen gün daha da artmasına sebebiyet verdi. Bu durum özellikle bankaların kredi kartı ve kredi ürünlerine olan taleplerine artmasına yol açarken borç yükünü de beraberinde getirdi.
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16 Oca 2023 - 12:25 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.