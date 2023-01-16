Ankara’da Kaç Tane Devlet Hastanesi Var? Ankara Hangi Hastaneler Ücret Almaz? Ankara’daki Kamu Hastaneleri…
Günümüzde devlet hastanelerinin özel hastaneler ile yarışacak düzeyde yenilenmesi, vatandaşların ücretsiz hizmet alma isteklerinin de artmasını sağladı. Bu noktada olumsuz ekonomik koşulların da etkileri göz ardı edilemezken Ankara’da ücretsiz olarak sağlık hizmeti sunan hastanelerin isimleri paylaşıldı. Ankara’da Kaç Tane Devlet Hastanesi Var? Ankara Hangi Hastaneler Ücret Almaz? Ankara’daki Kamu Hastaneleri… İşte Detaylar...
Son dönemlerde para piyasalarında ve altın piyasasında yukarı yönlü grafiklerin ortaya çıkması, her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de yüksek oranlı zamların duyurulmasına neden oldu. Açıklanan zamlar sonrasında mevcut gelirleri ile ay sonlarını getirmekte güçlük çeken vatandaşlar, bir de temel haklarından olan sağlık hakları karşısında yüksek bedellerin talep edilmesinden ötürü zor günler geçirmeye başladı. Bu noktada ücretsiz sağlık hizmeti alınabilecek olan yerler, sıklık ile sorgulanmaya başlandı.
Yüksek enflasyon başta olmak üzere pek çok farklı faktörden de etkilenerek vatandaşlardan fahiş hizmet bedelleri talep etmeye başlayan özel hastaneler, tedaviye ihtiyaçları olan ancak bütçeleri özel hastanelerde tedavi görmeye yetmeyen vatandaşları kara kara düşündürmeye başladı. Bu noktada başkent Ankara’da ücretsiz olarak hizmet veren devlet hastaneleri sıklık ile sorgulanmaya başlandı.
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16 Oca 2023 - 12:34 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.