- 16 Oca 2023 - 12:56

Migros Market’ten 500 TL Hediye! İhtiyacınız Ne Varsa Hepsini Sepetinize Doldurun! Kullanmak İçin…

Market reyonları adına market sahiplerine çağrıda bulunan bakanlıklar sayesinde birçok zincir marketten fiyat sabitleme ve fiyat indirimi müjdeleri gelirken tüketicilerin bütçelerini ferahlatmayı amaçlayan bir kampanya haberi de Burgan Bank’ın dijital bankacılık kolu olan ON Bank’tan geldi. Migros Market’ten 500 TL Hediye! İhtiyacınız Ne Varsa Hepsini Sepetinize Doldurun! Kullanmak İçin… İşte Detaylar...

2021 yılının sonundan bu yana küresel çapta devam eden enflasyonist hareketler, gündelik hayat akışı içerisinde hizmet alınan tüm sektörlerin fiyat değişikliğine gitmesine sebep oldu. Yüksek enflasyonun yanı sıra başta akaryakıt fiyatları olmak üzere pek çok kalemde de okların yukarı dönmüş olması, özellikle market reyonlarında fahiş fiyatlar ile karşılaşılmasına yıl açtı. Birçok tüketici maaş zamlarına rağmen ay sonlarını getirmek konusunda dara düştüklerini belirtirken market reyonlarında gördükleri zamlı fiyatlardan ötürü temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını vurguladı.

Tüketicilerin uzun süredir içlerinde bulundukları zorlu ekonomik koşullar, 2023 yılına girilmesi ile birlikte pek çok kurumu harekete geçirdi. Market reyonları adına market sahiplerine çağrıda bulunan bakanlıklar sayesinde birçok zincir marketten fiyat sabitleme ve fiyat indirimi müjdeleri gelirken tüketicilerin bütçelerini ferahlatmayı amaçlayan bir kampanya haberi de Burgan Bank’ın dijital bankacılık kolu olan ON Bank’tan geldi.

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16 Oca 2023 - 12:56 - Gündem

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