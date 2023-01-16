- 16 Oca 2023 - 12:56 G: 16 Oca 2023 - 13:02

Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını Dizisinden Ayrılıyor Mu? Büyük Rest Geldi; Yapımcı Bile Beklemiyordu…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir’in Ferit karakterine hayat verdiği biliniyordu. Mert Ramazan Demir’in yapımcıya büyük bir rest çektiği gündeme gelince seyircileri ise “Mert Ramazan Demir diziden ayrılıyor mu?” sorularına yanıt aramaya başladı! Peki, neler oluyor?

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisinin reytingleri ise üst seviyelere kadar çıkmıştı. İlk bölümüyle Youtube’da 20 milyon izlenmeyi aşan Yalı Çapkını dizisinin ilk bölümleri muhteşem bir biçimde ilerlemişti. Dizinin başrol oyuncusu olan Mert Ramazan Demir’in diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Oca 2023 - 12:56 Ankara- Yaşam

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