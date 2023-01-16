Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını Dizisinden Ayrılıyor Mu? Büyük Rest Geldi; Yapımcı Bile Beklemiyordu…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisinin reytingleri ise üst seviyelere kadar çıkmıştı. İlk bölümüyle Youtube’da 20 milyon izlenmeyi aşan Yalı Çapkını dizisinin ilk bölümleri muhteşem bir biçimde ilerlemişti. Dizinin başrol oyuncusu olan Mert Ramazan Demir’in diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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