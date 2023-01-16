Araç Sahiplerine Kahreden Haber Geldi! Akaryakıt Fiyatları Bu Gece Yine Değişecek! 16 Ocak Benzin, LPG, Motorin Fiyatları…
Sektör kaynaklarının akaryakıt zammı beklentilerini duyurmalarının ardından harekete geçen tüketiciler, güncel akaryakıt fiyatlarını sorgulamaya başladı. 17 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olacak olan 67 kuruşluk benzin zammına yakalanmak istemeyen araç sahipleri, son hesaplanan benzin, motorin ve LPG fiyatlarını öğrenmek istiyorlar. Araç Sahiplerine Kahreden Haber Geldi! Akaryakıt Fiyatları Bu Gece Yine Değişecek! 16 Ocak Benzin, LPG, Motorin Fiyatları… İşte Detaylar...
24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna sınırlarını ihlal ederek tüm dünyanın gözü önünde resmen bir savaşı başlatan Rus ordusu, nerede ise 1 yıldır bir savaşın başrolü olarak alanlarda bulunmaya devam ediyor. Ülkenin savaş kararına karşı birçok dünya ülkesinde yaptırım kararı gelmesine rağmen geri adım atmamayı tercih eden Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, yalnızca saldırdığı ülkenin değil diğer ülkelerin de ekonomik olarak çöküşe geçmesine neden oldu. Tahribatın en büyüğü ise akaryakıt sektöründe kayda geçti.
Savaşın başladığı günden bu yana bir yükselip bir düşüşe geçen brent petrol, son dönemlerde tekrar dalgalı hareketler sergilemeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda 79 dolar seviyesine kadar gerileyerek akaryakıt indirimlerinin duyurulmasını sağlayan brent petrol, sonrasında tekrar yükselişe geçti. 63 kuruşluk indirimin ardından duyurulmuş olan 80 kuruşluk benzin zammı, araç sahiplerini bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.
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16 Oca 2023 - 13:05 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.