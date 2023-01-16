- 16 Oca 2023 - 13:22

Kar Beklerken Yaz Gelecek! Sıcaklıklar 20 Dereceyi Bulacak; Kışın Ortasında Yanacağız! O İller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan 5 günlük hava durumu raporunda halen birçok bölge için yağışın beklenmediğinin görülmesi, kuraklık tehlikesinin büyümesine sebep oldu. Kar Beklerken Yaz Gelecek! Sıcaklıklar 20 Dereceyi Bulacak; Kışın Ortasında Yanacağız! O İller… İşte Detaylar...

Oldukça sıcak geçen yaz mevsimi, birçok bölgede kuraklığın ortaya çıkmasına sebep oldu. Yaz mevsimini takiben sonbahar aylarında yağacak olan yağışlar ile kuraklık probleminin ortadan kalkacağı ümit edilirken sonbaharın da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarda seyretmesi, kuraklığın giderek daha da büyük bir problem haline dönüşmesine yol açtı. Bu durum son günlerde gündemden düşmezken ocak ayının ilk yarısının geride bırakıldığı şu günlerde havaların halen sıcak olması, vatandaşları susuzluk problemine dair endişelendirdi.

Özellikle Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının giderek daha da artması, kafaları karıştırdı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan NT Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hava durumuna ilişkin öngörülerini paylaştı.

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16 Oca 2023 - 13:22 - Gündem

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