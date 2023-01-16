Kar Beklerken Yaz Gelecek! Sıcaklıklar 20 Dereceyi Bulacak; Kışın Ortasında Yanacağız! O İller…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan 5 günlük hava durumu raporunda halen birçok bölge için yağışın beklenmediğinin görülmesi, kuraklık tehlikesinin büyümesine sebep oldu. Kar Beklerken Yaz Gelecek! Sıcaklıklar 20 Dereceyi Bulacak; Kışın Ortasında Yanacağız! O İller… İşte Detaylar...
Oldukça sıcak geçen yaz mevsimi, birçok bölgede kuraklığın ortaya çıkmasına sebep oldu. Yaz mevsimini takiben sonbahar aylarında yağacak olan yağışlar ile kuraklık probleminin ortadan kalkacağı ümit edilirken sonbaharın da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarda seyretmesi, kuraklığın giderek daha da büyük bir problem haline dönüşmesine yol açtı. Bu durum son günlerde gündemden düşmezken ocak ayının ilk yarısının geride bırakıldığı şu günlerde havaların halen sıcak olması, vatandaşları susuzluk problemine dair endişelendirdi.
Özellikle Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının giderek daha da artması, kafaları karıştırdı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan NT Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hava durumuna ilişkin öngörülerini paylaştı.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
16 Oca 2023 - 13:22 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.