Kar Beklerken Yaz Gelecek! Sıcaklıklar 20 Dereceyi Bulacak; Kışın Ortasında Yanacağız! O İller…

Oldukça sıcak geçen yaz mevsimi, birçok bölgede kuraklığın ortaya çıkmasına sebep oldu. Yaz mevsimini takiben sonbahar aylarında yağacak olan yağışlar ile kuraklık probleminin ortadan kalkacağı ümit edilirken sonbaharın da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarda seyretmesi, kuraklığın giderek daha da büyük bir problem haline dönüşmesine yol açtı. Bu durum son günlerde gündemden düşmezken ocak ayının ilk yarısının geride bırakıldığı şu günlerde havaların halen sıcak olması, vatandaşları susuzluk problemine dair endişelendirdi.

Özellikle Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının giderek daha da artması, kafaları karıştırdı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan NT Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hava durumuna ilişkin öngörülerini paylaştı.

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