Selin Ciğerci Fileli Çorabıyla Şov Yaptı! Minicik Şortuyla Öyle Pozlar Verdi Ki… “Taş Bebek!”

Gökhan Çıra’yla ilk kez 2019 yılında dünya evine giren Selin Ciğerci, 2022 yılında ise boşanma kararı almıştı. 2022 yılının başında boşanıp tekrar nikah kıyan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, hayranlarının şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Tam mutlu oldular derken gelen yeni boşanma kararı ise sevenlerini yerle bir etmişti. Şimdilerde kalbi boş olan Selin Ciğerci’nin sosyal medya kareleri akılları başlardan aldı götürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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