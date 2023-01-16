- 16 Oca 2023 - 13:54 G: 16 Oca 2023 - 14:09

Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu mu? Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu; Asıl Bomba Patladı…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in gündeminde Arife Gökçe olayı var. 64 yaşındaki, 12 torun ve 5 çocuk sahibi olan Arife Gökçe’nin ortadan kaybolmasının baş şüphelisi olarak görülen Sinan’ın kaldığı cezaevinde intihar ettiği konuşuluyordu ki, asıl bomba patladı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler oluyor?

Geçtiğimiz haftalarda programa katılan Fikri Bey, eşi Arife Gökçe’nin evden öylesine çıktığını ifade ederek karısının kaybolduğunu duyurmuştu. Dişlerini bile almadan evden çıkıp giden Arife Gökçe’nin kaybının ardında ise tüm köydeki kadınları taciz ve rahatsız eden Sinan çıkmıştı. Kısa bir süre önce 13 yaşındaki çocuğa tecavüzden dolayı içeri alınan Sinan’ın intihar ettiği gündeme gelmişti. Peki, Arife Gökçe bulundu mu?

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16 Oca 2023 - 13:54 Ankara- Yaşam

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