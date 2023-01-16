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16 Oca 2023 - 13:54

Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu mu? Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu; Asıl Bomba Patladı…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in gündeminde Arife Gökçe olayı var. 64 yaşındaki, 12 torun ve 5 çocuk sahibi olan Arife Gökçe’nin ortadan kaybolmasının baş şüphelisi olarak görülen Sinan’ın kaldığı cezaevinde intihar ettiği konuşuluyordu ki, asıl bomba patladı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler oluyor?