- 16 Oca 2023 - 14:01

Müjdat Gezen’den Kahreden Haber Geldi! Sevenlerinin İki Gözü İki Çeşme; Vedasını Duyurup…

Şık giyimi ve beyefendiliği ile her zaman olduğu gibi yine kendisine hayran bırakmayı başaran Gezen, yaptığı konuşma ile hem yakın çevresini hem öğrencilerini hem de sevenlerini oldukça duygulandırdı. Müjdat Gezen’den Kahreden Haber Geldi! Sevenlerinin İki Gözü İki Çeşme; Vedasını Duyurup…İşte Detaylar...

Türk sinemasının sevilen isimlerinden olan usta oyuncu Müjdat Gezen, geçtiğimiz gece İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen “Müjdat Gezen’in 70. Sanat Yılı” isimli törende konuşma yaptı. 

Müjdat Gezen’in sanatta 70’inci yılının kutlandığı törenin sunuculuğunu, usta oyuncunun eski öğrencilerinden olan İlker Ayrık üstlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollavesioğlu ve pek çok sayıda ünlü isim, Gezen’i yalnız bırakmadı. Törene katılamayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, usta sanatçıya birer mektup göndererek gönüllerinin onun ile olduğunu hissettirdi.

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16 Oca 2023 - 14:01 - Magazin

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Müjdat Gezen’den Kahreden Haber Geldi! Sevenlerinin İki Gözü İki Çeşme; Vedasını Duyurup… mask
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