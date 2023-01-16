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16 Oca 2023 - 14:01

Müjdat Gezen’den Kahreden Haber Geldi! Sevenlerinin İki Gözü İki Çeşme; Vedasını Duyurup…

Şık giyimi ve beyefendiliği ile her zaman olduğu gibi yine kendisine hayran bırakmayı başaran Gezen, yaptığı konuşma ile hem yakın çevresini hem öğrencilerini hem de sevenlerini oldukça duygulandırdı. Müjdat Gezen’den Kahreden Haber Geldi! Sevenlerinin İki Gözü İki Çeşme; Vedasını Duyurup…İşte Detaylar...