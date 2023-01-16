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16 Oca 2023 - 14:20

Survivor Panorama Yorumcularının Aldığı Maaşların Haddi Hesabı Yok! Hakan Hatipoğlu Başı Çekiyor; En Düşüğü Bile…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Survivor’un 2023 sezonu dün itibariyle yayın hayatına başladı. Survivor 2023 yarışmasını yorumlamak için Panorama masasında oturan isimlerde büyük bir değişime gitmişti. Yorumcuların aldığı maaşlarsa ortaya çıkınca ağızlar açık kaldı. En yüksek maaşı Hakan Hatipoğlu’nun aldığı gündeme gelirken; en düşük yorumcunun maaşı bile şoktan şoka soktu. İşte merak edilen tüm detaylar…