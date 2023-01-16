Survivor Panorama Yorumcularının Aldığı Maaşların Haddi Hesabı Yok! Hakan Hatipoğlu Başı Çekiyor; En Düşüğü Bile…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Survivor’un 2023 sezonu dün itibariyle yayın hayatına başladı. Survivor 2023 yarışmasını yorumlamak için Panorama masasında oturan isimlerde büyük bir değişime gitmişti. Yorumcuların aldığı maaşlarsa ortaya çıkınca ağızlar açık kaldı. En yüksek maaşı Hakan Hatipoğlu’nun aldığı gündeme gelirken; en düşük yorumcunun maaşı bile şoktan şoka soktu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük keyifle izlenen Survivor 2023 yarışmasında dokunulmazlık oyunu için mücadele edilmişti. Gönüllüler takımı 3 – 1 oyunu kazanmıştı. Gün sonunda eleme adayı ise Seçkin olmuştu. Yarışmada yaşananlara farklı bir bakış açısı kazandıran Survivor Panorama masası ise dikkatleri üzerine çekmişti. Panorama masasındaki isimlerin kazanacakları paralar ise ilk kez belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.