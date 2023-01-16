Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere’yi Yerden Yere Vurdu! Bir Gram Acımadı; “Sahte” Demişti, Cevabını 85 Milyonun Önünde…

İzleyicilerin heyecan ile bekledikleri Survivor 2023 sezonu, dün akşam itibari ile başladı. Bu sene ilk kez 3 takımın karşı karşıya geleceği fenomen yarışma programı, ilk bölümü ile yine milyonlarca izleyici tarafından yakından takip edildi. Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler takımlarından oluşan Survivor 2023 sezonu sevildiği kadar eleştirilirken medya patronu Acun Ilıcalı’dan herkesi şaşkına çeviren bir açıklama geldi.

Survivor 2023’ün yeni bölümü öncesinde Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama’ya konuk olan Acun Ilıcalı, bu sene eski yarışmacılardan Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel’inde dahil olduğu Panorama ekibine samimi açıklamalarda bulundu. Yeni formata ilişkin bilgiler veren Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor ile ilgili açıklamalarda bulunan eski yarışmacı Nagihan Karadere’yi cevap vermekten de geri kalmadı.