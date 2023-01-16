Mehmet Ali Erbil’in Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! Acil Olarak Hastaneye Kaldırıldı… Neler Oluyor?

Seneler önce sanat camiasına dahil olan ve ses getiren birçok yapımda performans sergileyen ünlü Komedyen Mehmet Ali Erbil, zaman içerisinde rotasını ekranlara çevirdi ve birçok ses getiren programın sunuculuğunu üstlendi. Senelerce “Çarkıfelek” isimli yarışma programının sunuculuğunu yapan ve hem programın formatı hem de bazılarına göre oldukça uç olan espri anlayışı ile dikkat çeken Erbil, seslendirdiği reklam filmleri ile de hafızalara kazındı.

Son yıllarda sağlık durumu el vermediği için ekranlara ara veren Mehmet Ali Erbil, özellikle 2018 yılında yakalanmış olduğu bir hastalık sebebi ile sevenlerinin yüreklerini ağızlarına getirmişti. Uzunca bir süre hastanede tedavi altına kalan sonrasında ise eve çıkmış olmasına rağmen tedaviye evinde devam eden Erbil, geçtiğimiz aylarda tekrar boy göstermeye başladı.

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