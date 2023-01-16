- 16 Oca 2023 - 14:30 G: 16 Oca 2023 - 14:33

Mehmet Ali Erbil’in Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! Acil Olarak Hastaneye Kaldırıldı… Neler Oluyor?

Hem gece hayatına hem de sosyal medyaya geri dönen Mehmet Ali Erbil, artık iyileştiğini ve herhangi bir sağlık sorununun kalmadığını belirtmişti. Özellikle TikTok’tan yaptığı canlı yayınlar ile adından söz ettiren ve ciddi bir kesim tarafından da oldukça eleştirilen Erbil, bugün yine sevenlerini üzen bir haber ile gündeme geldi. Mehmet Ali Erbil’in Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! Acil Olarak Hastaneye Kaldırıldı… Neler Oluyor? İşte Detaylar...

Seneler önce sanat camiasına dahil olan ve ses getiren birçok yapımda performans sergileyen ünlü Komedyen Mehmet Ali Erbil, zaman içerisinde rotasını ekranlara çevirdi ve birçok ses getiren programın sunuculuğunu üstlendi. Senelerce “Çarkıfelek” isimli yarışma programının sunuculuğunu yapan ve hem programın formatı hem de bazılarına göre oldukça uç olan espri anlayışı ile dikkat çeken Erbil, seslendirdiği reklam filmleri ile de hafızalara kazındı.

Son yıllarda sağlık durumu el vermediği için ekranlara ara veren Mehmet Ali Erbil, özellikle 2018 yılında yakalanmış olduğu bir hastalık sebebi ile sevenlerinin yüreklerini ağızlarına getirmişti. Uzunca bir süre hastanede tedavi altına kalan sonrasında ise eve çıkmış olmasına rağmen tedaviye evinde devam eden Erbil, geçtiğimiz aylarda tekrar boy göstermeye başladı.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

16 Oca 2023 - 14:30 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere’yi Yerden Yere Vurdu! Bir Gram Acımadı; “Sahte” Demişti, Cevabını 85 Milyonun Önünde… mask
Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere’yi Yerden Yere Vurdu! Bir Gram Acımadı; “Sahte” Demişti, Cevabını 85 Milyonun Önünde…
Survivor Panorama Yorumcularının Aldığı Maaşların Haddi Hesabı Yok! Hakan Hatipoğlu Başı Çekiyor; En Düşüğü Bile… mask
Survivor Panorama Yorumcularının Aldığı Maaşların Haddi Hesabı Yok! Hakan Hatipoğlu Başı Çekiyor; En Düşüğü Bile…
Müjdat Gezen’den Kahreden Haber Geldi! Sevenlerinin İki Gözü İki Çeşme; Vedasını Duyurup… mask
Müjdat Gezen’den Kahreden Haber Geldi! Sevenlerinin İki Gözü İki Çeşme; Vedasını Duyurup…
Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu mu? Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu; Asıl Bomba Patladı… mask
Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu mu? Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu; Asıl Bomba Patladı…
Selin Ciğerci Fileli Çorabıyla Şov Yaptı! Minicik Şortuyla Öyle Pozlar Verdi Ki… “Taş Bebek!” mask
Selin Ciğerci Fileli Çorabıyla Şov Yaptı! Minicik Şortuyla Öyle Pozlar Verdi Ki… “Taş Bebek!”
Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını Dizisinden Ayrılıyor Mu? Büyük Rest Geldi; Yapımcı Bile Beklemiyordu… mask
Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını Dizisinden Ayrılıyor Mu? Büyük Rest Geldi; Yapımcı Bile Beklemiyordu…
Kısmetse Olur Şeyda’nın Estetiksiz Hali Beyinleri Yaktı! Doğal Güzel Sananların Başından Aşağı Kaynar Sular Döküldü… mask
Kısmetse Olur Şeyda’nın Estetiksiz Hali Beyinleri Yaktı! Doğal Güzel Sananların Başından Aşağı Kaynar Sular Döküldü…
Seda Sayan 24’lük Gelini İçin Parayı Bastı! Doğum Günü Hediyesinde Dozu Biraz Abarttı! Tam Tamına... mask
Seda Sayan 24’lük Gelini İçin Parayı Bastı! Doğum Günü Hediyesinde Dozu Biraz Abarttı! Tam Tamına...
Yargı Dizisinin Final Sahnesi Yenilir Yutulur Gibi Değil! Ceylin’e Gelen Telefon Ortalığı Karıştırdı… mask
Yargı Dizisinin Final Sahnesi Yenilir Yutulur Gibi Değil! Ceylin’e Gelen Telefon Ortalığı Karıştırdı…
Kısmetse Olur’un Çekici Sunucusu Bikinisiyle Olay Yarattı! Denizin İçerisinde Yarı Çıplak Pozlar Verince… mask
Kısmetse Olur’un Çekici Sunucusu Bikinisiyle Olay Yarattı! Denizin İçerisinde Yarı Çıplak Pozlar Verince…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mehmet Ali Erbil’in Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! Acil Olarak Hastaneye Kaldırıldı… Neler Oluyor? mask
Mehmet Ali Erbil’in Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! Acil Olarak Hastaneye Kaldırıldı… Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere’yi Yerden Yere Vurdu! Bir Gram Acımadı; “Sahte” Demişti, Cevabını 85 Milyonun Önünde… mask
Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere’yi Yerden Yere Vurdu! Bir Gram Acımadı; “Sahte” Demişti, Cevabını 85 Milyonun Önünde…
Survivor Panorama Yorumcularının Aldığı Maaşların Haddi Hesabı Yok! Hakan Hatipoğlu Başı Çekiyor; En Düşüğü Bile… mask
Survivor Panorama Yorumcularının Aldığı Maaşların Haddi Hesabı Yok! Hakan Hatipoğlu Başı Çekiyor; En Düşüğü Bile…
Müjdat Gezen’den Kahreden Haber Geldi! Sevenlerinin İki Gözü İki Çeşme; Vedasını Duyurup… mask
Müjdat Gezen’den Kahreden Haber Geldi! Sevenlerinin İki Gözü İki Çeşme; Vedasını Duyurup…
Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu mu? Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu; Asıl Bomba Patladı… mask
Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu mu? Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu; Asıl Bomba Patladı…
Selin Ciğerci Fileli Çorabıyla Şov Yaptı! Minicik Şortuyla Öyle Pozlar Verdi Ki… “Taş Bebek!” mask
Selin Ciğerci Fileli Çorabıyla Şov Yaptı! Minicik Şortuyla Öyle Pozlar Verdi Ki… “Taş Bebek!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL