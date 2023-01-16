Mehmet Ali Erbil’in Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! Acil Olarak Hastaneye Kaldırıldı… Neler Oluyor?
Hem gece hayatına hem de sosyal medyaya geri dönen Mehmet Ali Erbil, artık iyileştiğini ve herhangi bir sağlık sorununun kalmadığını belirtmişti. Özellikle TikTok’tan yaptığı canlı yayınlar ile adından söz ettiren ve ciddi bir kesim tarafından da oldukça eleştirilen Erbil, bugün yine sevenlerini üzen bir haber ile gündeme geldi. Mehmet Ali Erbil’in Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! Acil Olarak Hastaneye Kaldırıldı… Neler Oluyor? İşte Detaylar...
Seneler önce sanat camiasına dahil olan ve ses getiren birçok yapımda performans sergileyen ünlü Komedyen Mehmet Ali Erbil, zaman içerisinde rotasını ekranlara çevirdi ve birçok ses getiren programın sunuculuğunu üstlendi. Senelerce “Çarkıfelek” isimli yarışma programının sunuculuğunu yapan ve hem programın formatı hem de bazılarına göre oldukça uç olan espri anlayışı ile dikkat çeken Erbil, seslendirdiği reklam filmleri ile de hafızalara kazındı.
Son yıllarda sağlık durumu el vermediği için ekranlara ara veren Mehmet Ali Erbil, özellikle 2018 yılında yakalanmış olduğu bir hastalık sebebi ile sevenlerinin yüreklerini ağızlarına getirmişti. Uzunca bir süre hastanede tedavi altına kalan sonrasında ise eve çıkmış olmasına rağmen tedaviye evinde devam eden Erbil, geçtiğimiz aylarda tekrar boy göstermeye başladı.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
16 Oca 2023 - 14:30 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.