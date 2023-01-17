Merve Boluğur Boşanma Sonrası Durmak Nedir Bilmiyor! İç Çamaşırını Göstermek Adına Eşofmanını İndirip…
Sesi ve şarkısının sözleri sebebi ile birçok kesim tarafından oldukça sert eleştirilen Boluğur, özel hayatı ile de gündemi salladı. Merve Boluğur Boşanma Sonrası Durmak Nedir Bilmiyor! İç Çamaşırını Göstermek Adına Eşofmanını İndirip… İşte Detaylar...
Seneler önce fantastik gençlik dizisi Acemi Cadı’da hayat verdiği Ayşegül karakteri ile oyunculuğa adım atan sonrasında ise Küçük Yalancılar ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizileri ile büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Merve Boluğur, son günlerinde en çok konuşulan isimlerinden birisi olmaya devam ediyor.
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan ve kendisine uygun projeler olmadığı gerekçesi ile teklifleri reddettiğini belirten Boluğur, çıkardığı ilk şarkısı ile şarkıcılık yapmaya karar verdiğini duyurmuştu.
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17 Oca 2023 - 09:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.