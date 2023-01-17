Merve Boluğur Boşanma Sonrası Durmak Nedir Bilmiyor! İç Çamaşırını Göstermek Adına Eşofmanını İndirip…

Seneler önce fantastik gençlik dizisi Acemi Cadı’da hayat verdiği Ayşegül karakteri ile oyunculuğa adım atan sonrasında ise Küçük Yalancılar ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizileri ile büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Merve Boluğur, son günlerinde en çok konuşulan isimlerinden birisi olmaya devam ediyor.

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan ve kendisine uygun projeler olmadığı gerekçesi ile teklifleri reddettiğini belirten Boluğur, çıkardığı ilk şarkısı ile şarkıcılık yapmaya karar verdiğini duyurmuştu.

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