Kısmetse Olur Yarışması Büyük Sırrı Patlattı! Taş Çatlasın 5 Bölüm Öndedir Diye Düşünülüyordu Ama…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacıyı bir araya getiren Kısmetse Olur yarışması, haftanın 6 günü yayınlanıyordu. Sadece ilk bölümü bile Youtube’da 9,7 milyon izleneme alan Kısmetse Olur yarışmasında; aşk, heyecan, kaos ve entrika bitmek nedir bilmiyordu. Yarışmada bulunan yarışmacılar, sık sık yarışmanın kurgu olduğunu ifade etse yarışmanın gelen son bilgi ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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