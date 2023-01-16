- 16 Oca 2023 - 16:20

Kısmetse Olur Yarışması Büyük Sırrı Patlattı! Taş Çatlasın 5 Bölüm Öndedir Diye Düşünülüyordu Ama…

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da büyük sır ortaya çıktı. 12 Aralık’tan bu yana ekranlarda fırtınalar estiren Kısmetse Olur yarışmasının taş çatlasın 5 bölüm önde gittiği düşünülüyordu ama gelen son bilgi, sosyal medyada 8,9 şiddetinde depreme neden oldu. Peki, neler oluyor?

9 kadın ve 9 erkek yarışmacıyı bir araya getiren Kısmetse Olur yarışması, haftanın 6 günü yayınlanıyordu. Sadece ilk bölümü bile Youtube’da 9,7 milyon izleneme alan Kısmetse Olur yarışmasında; aşk, heyecan, kaos ve entrika bitmek nedir bilmiyordu. Yarışmada bulunan yarışmacılar, sık sık yarışmanın kurgu olduğunu ifade etse yarışmanın gelen son bilgi ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Oca 2023 - 16:20 Ankara- Yaşam

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